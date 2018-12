Fehler auf beiden Seiten nach Feuer bei ANF in Lingen

Lingen. Es werden im Zusammenhang mit dem Brand in der Lingener Brennelementefabrik Fehler in der Kommunikation gemacht – aber nicht nur vom Betreiber ANF, meint unser Kommentator.

Natürlich hätte ANF sofort am Abend des Brandes mitteilen müssen, dass ein Gerät mit uranhaltiger Flüssigkeit gebrannt hat. Im betriebseigenen Fachjargon zu sagen, es habe nicht in der nuklearen Fertigung gebrannt, sondern in einem Labor, ist sachlich richtig, hat aber zu schweren Missverständnissen und noch mehr Glaubwürdigkeitsverlust in der Öffentlichkeit geführt.



Populistisch

Die Umweltverbände, die nun Strafanzeige eingereicht haben, kommunizieren zwar sehr ausführlich, aber ebenfalls ganz schlecht. In ihrer Mitteilung ist von einem „Tathergang“ die Rede, obwohl noch nicht einmal feststeht, ob überhaupt eine Straftat vorliegt oder ob es sich nur um einen Unfall handelt. Und warum reichen die Umweltverbände eine Strafanzeige wegen Boden- und Luftverunreinigung ein, drei Tage, bevor die zuständige Landesbehörde die Auswertung aller Messungen bekannt geben wird? Es steht doch überhaupt nicht fest, ob Boden oder Luft verunreinigt wurden. So karg die Kommunikation von ANF anfangs war, so überschäumend populistisch ist die der Umweltschützer.

Kein Beitrag zur sachlichen Information

So karg die Kommunikation von ANF anfangs war, so überschäumend populistisch ist die der Umweltschützer. Beides trägt nicht zu einer sachlichen und nachhaltigen Information der Bürger bei.