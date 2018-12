Salzbergen. Sehr erfreut zeigte sich Präses Pfarrer Michael Langkamp, als er am dritten Adventssonntag die zahlreich erschienenen Besucher zum Weihnachtskonzert des Kirchenchores St. Cyriakus Salzbergen in der vollbesetzten Pfarrkirche begrüßen konnte.

Und ihre Erwartungen sollten in der warmen, mit Kerzenlicht stimmungsvoll hergerichteten Kirche nicht enttäuscht werden, denn Chorleiterin Luise Grottke hatte für sie ein abwechslungsreiches Programm mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern aus alter und neuer Zeit zusammengestellt.

Trommler und Bläser

Zunächst stimmte der Kirchenchor, begleitet von Thomas Ovel an der Orgel und später am E-Piano, die Zuhörer mit den Liedern "Herr mach uns stark", "Jauchzet, ihr Himmel" und dem "Weihnachts-Wiegenlied" auf die Weihnachtszeit ein. Natürlich durfte auch das von den Bassstimmen geprägte "Transeamus usque Bethlehem" nicht fehlen. Als die Sänger dann die Orgelempore Richtung Altarstufen verließen, ertönte das bekannte "Little Drummer Boy", das vom Trommler Tobias Flege und dem Salzbergener Bläserquintett 5 x Blech bitte gespielt wurde.

Nicht mehr wegzudenken beim Weihnachtskonzert ist der Kinderchor, der von Andrea Hoormann an der Gitarre begleitet wurde. Er bereicherte die Veranstaltung mit den Liedern "Eine Kerze leuchtet weit" und "Ich will auf das Leise hören". Etwas später im Programm sangen die Kinder dann noch "Eine Nacht wie jede andere" und gemeinsam mit dem Kirchenchor "Als ich bei meinen Schafen wacht" sowie "Geboren ist das Kind zur Nacht".

Kirchenbesucher stimmen mit ein

Nachdem der Kirchenchor die Geburt Jesu unter anderem mit den Liedern "Jesus ist geboren" und "Geboren ist das Kind zur Nacht" verkündet hatte, spielte das Bläserquintett "American Christmas", ein Potpourri bekannter amerikanischer Weihnachtslieder, und das "Hallelujah" von Leonard Cohen. Aber auch die Kirchenbesucher wurden während des Konzertes immer wieder mit bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen animiert. Zum krönenden Abschluss sangen bzw. spielten dann alle Akteure gemeinsam mit den Kirchenbesuchern das allseits beliebte "O du fröhliche", bei dem besonders die Sopranistinnen des Kirchenchores mit ihrer Überstimme glänzten und auch die Bläser und die Beckenpauken alles gaben.

Das 80-minütige Weihnachtskonzert unter der Gesamtleitung von Luise Grottke war ein voller Erfolg, was die Besucher mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovationen honorierten.