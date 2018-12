Lingen. Nach dem Brand in der Lingener Brennelementefabrik haben verschiedene Umweltverbände nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Strafanzeige eingereicht.

"Das Vertrauen in eine sachgemäße Aufklärung durch den Betreiber der Brennelementefabrik Lingen, der französischen Framatome/ANF, ist geschwunden, nachdem die Firma immer neue Versionen zum Tathergang veröffentlichte", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, des Eltervereins Restrisiko Emsland, der Arbeitskreise Umwelt Schüttorf und Gronau sowie des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz. Dabei gehe es zunächst um die möglichen Tatbestände der Bodenverunreinigung (§ 324 Strafgesetzbuch), der Luftverunreinigung (§ 325 StGB) sowie des unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen (§ 328 StGB).

Fahrlässiges Verhalten?

Auf einer Sitzung des Lingener Umweltausschusses sei herausgekommen, dass Framatome anscheinend nicht wisse, wo in dem vom Brand betroffenen Labor das freigesetzte Uran konkret verblieben ist, da alles vom Löschschaum der Feuerwehr bedeckt sei. "Angesichts der schweren Schäden und möglichen radioaktiven Belastung des Labors stellt sich die Frage, ob der betroffene Bereich nicht völlig abgerissen und komplett als Atommüll sicher entsorgt werden muss. Auch stellt sich die Frage, ob der Brand nicht durch fahrlässiges Verhalten hervorgerufen wurde", schreiben die Umweltverbände weiter.

Langer Fragenkatalog

Die Verbände erwarten von der Staatsanwaltschaft Osnabrück, dass sie die Ermittlungen zu dem Brand mit Nachdruck voranbringt. Ein Brand im nuklearen Bereich sei keine Kleinigkeit. "Wenn mehrere hundert Gramm Uran in einem Raum nicht mehr ohne weiteres zu finden sind, ist das äußerst gravierend. Hier hätten jederzeit Mitarbeiter von Framatome sowie Feuerwehrleute, Polizisten und Bürger aus Lingen direkt betroffen sein können. Gab es hier nachlässiges Verhalten? Wurden Sicherheitsbestimmungen missachtet oder Kontrollen unterlassen? Warum gab es keine automatische Warnmeldung an die Einsatzleitstelle des Kreises? Der Fragenkatalog ist lang", wird Christina Burchert vom Arbeitskreis Umwelt Schüttorf in der Mitteilung der Umweltverbände zitiert.