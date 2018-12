Lingen. Vertreter der Brennelementefabrik ANF haben in der jüngsten Sitzung des Lingener Umweltauschusses Fehler in der Kommunikation nach dem Brand am 6. Dezember in ihrem Unternehmen eingeräumt. Zudem gab das Niedersächsische Umweltministerium neue Details zu dem Ereignis bekannt.

"Wir haben vom 7. bis 15. Dezember jeden Krümel in dem betroffenen Laborraum umgedreht", erklärte Lothar Grosser, der im Umweltministerium im Bereich Atomaufsicht und Strahlenschutz tätig ist. Nach derzeitigem Stand der Ursachenanalyse seien zwei von vier Heizkasetten eines Verdampfers überhitzt. Die entstandenen Schwelgase seien solange von einer Lüftungsanlage abgesaugt worden, bis deren Filter komplett verstopft gewesen seien. "Dann hat eine Entzündung des Schwelgas-Luftgemisches an der defekten Heizung stattgefunden, wobei die Einhausung des Gerätes beschädigt wurde", erläuterte Grosser. Dies habe zum Austritt von Rauch geführt, der die Brandmeldeanlage ausgelöst habe. Die Arbeitshypothese, dass eine Wasserstoffverpuffung stattgefunden habe, habe sich im Rahmen der Untersuchungen als nicht sehr wahrscheinlich herausgestellt.

Ergebnisse am 21. Dezember erwartet

Zudem sei rund ein Kubikmeter mineralisiertes Wasser aus einer durch den Brand beschädigten Leitung ausgetreten. "Nach den bisherigen Untersuchungen hat es keine Urankontamination des Wassers gegeben", sagte der Vertreter des Ministeriums. Weitere Untersuchungen würden derzeit vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vorgenommen. Dies gelte auch für außerhalb des Werksgeländes genommene Bodenproben. "Wir erwarten die Ergebnisse der Untersuchungen durch den NLWKN am 21. Dezember", sagte Grosser.

Koopmann: Informationspolitik nicht gut angekommen

Kritik gab es im Ausschuss an der Kommunikation von ANF unmittelbar nach dem Brand. Ratsherr Michael Fuest bezeichnete sie als "am Anfang recht zögerlich und widersprüchlich". Ratsherr Martin Koopmann fragte, was man ANF denn noch glauben könne: "Die Informationspolitik ist in der Bevölkerung nicht gut angekommen. Die Kommunikation war suboptimal und hat zu einer nachhaltigen, nicht reparablen Verunsicherung geführt." Der technische Leiter von ANF, Jürgen Krämer, hatte Medienvertretern unmittelbar nach dem Brand erklärt, dass es nicht in der nuklearen Fertigung gebrannt habe. Erst am Nachmittag des Folgetages informierte Werksleiter Andreas Hoff auf Nachfrage unserer Redaktion darüber, dass in einem Laborraum ein Gerät mit uranhaltiger Flüssigkeit gebrannt hat.





ANF-Geschäftsführer Peter Reimann bedauerte im Ausschuss die entstandene Verunsicherung und Angst: "Ich verstehe die emotionalen Reaktionen und das Informationsbedürfnis der Bevölkerung." In Detailfragen rede ANF in der Fachsprache sehr genau, die in der Öffentlichkeit nicht immer verständlich sei. Es sei vielleicht ein Fehler gewesen zu sagen, der Brand sei nicht im nuklearen Fertigungsbereich passiert. ANF unterscheidet laut Werksleiter Hoff in dem betroffenen Gebäude unter anderem zwischen dem nuklearen Fertigungsbereich und dem Laborbereich. "Wir haben zu kompliziert gedacht. Wir müssen eine einfache und verständliche Sprache wählen", gelobte Reimann Besserung in der Informationspolitik.

"Keine Radioaktivität nach außen gedrungen"

"Bei dem Brand in einem Laborraum ist keine Radioaktivität nach außen gedrungen", erklärte ANF-Werksleiter Andreas Hoff in der jüngsten Sitzung des Lingener Umweltausschusses. Die Messungen im Abluftkamin hätten unter der Nachweisgrenze gelegen. Bei dem Feuer in dem zwei mal vier Meter großen Raum war ein Gerät in Brand geraten, in dem uranhaltige Flüssigkeit bei 70 Grad Celcius verdampft wird. Laut Hoff befanden sich zur Brandzeit einige hundert Gramm Uran in diesem Gerät.

Unter entscheidender Schwelle im Raum

Der Werksleiter erläuterte auf Nachfrage, dass sich das Uran aus dem Verdampfer noch in einer Schale des Gerätes und im übrigen Raum befinde. Im Raum sei eine Kontamination festgestellt worden. "Wir haben an diversen Oberflächen weniger als 0,25 Becquerel pro Quadratzentimeter (Bq/cm2) gemessen", sagte Hoff. Die Interventionsschwelle von ANF, ab der Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müssten, liege bei 0,25 Bq/cm2. Zum Vergleich nannte Hoff den Grenzwert für "sonstiges Staatsgebiet", beispielsweise Straßen und öffentliche Plätze. Dort liege der Grenzwert bei 1 Bq/cm2.

Hoff: Blatt Papier reicht zur Abschirmung

Hoff erläuterte, dass das bei ANF verarbeitete Uran ein sogenannter Alphastrahler sei. Diese Strahlungsart habe eine Reichweite von rund zehn Zentimeter. Zur Abschirmung reiche schon ein Blatt Papier. Außerdem sei auch die menschliche Haut ein guter Schutz gegen die Alphastrahlung. Gefahr bestehe durch Inkorporation, also wenn ein Teilchen verschluckt oder eingeatmet werde,

Mahnwache vor dem Rathaus



Vor der Sitzung des Umweltausschusses hatten rund 30 Menschen vor dem Lingener Rathaus eine Mahnwache abgehalten und unter anderem die Stilllegung der Brennelementefabrik ANF gefordert. Viele der Teilnehmer nahmen als Zuhörer an der anschließenden Sitzung, zu der auch alle Ortsbürgermeister aus der Stadt Lingen eingeladen waren, teil.