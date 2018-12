Lingen. Lingen ist ein Top-Standort in der Region. Das zeigt die Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IHK) bei den regionalen Unternehmen, an der sich nach Angaben des Unternehmensverbandes rund 100 Unternehmen beteiligt haben.

"89 Prozent der Unternehmen zeigen sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden. 21 der 23 abgefragten Standortfaktoren werden unter dem Strich positiv bewertet“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Dieter Krone. Dieser zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns natürlich sehr über das gute Ergebnis und sehen es als Bestätigung unserer Arbeit. Allerdings ist uns auch bewusst, vor welchen Herausforderungen wir noch stehen.“

Gute Angebote bei Kultur, Freizeit und Einkaufen

Stärken sehen die Lingener Unternehmen laut IHK-Mitteilung insbesondere bei den Einkaufsmöglichkeiten und dem guten Image der Stadt. Auch die Freizeit- und Kulturangebote sowie die Einrichtungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf würden sehr positiv bewertet – in diesen Kategorien steigt die Zufriedenheit im Vergleich zur Umfrage 2013 zudem deutlich an.

Im Vergleich zur letzten Standortumfrage verbesserte sich laut IHK die Zufriedenheit bei elf der abgefragten Standortfaktoren, zwölf Indikatoren würden von den Unternehmen dagegen kritischer bewertet. Dies zeige, so Graf, dass die Stadt trotz der vorhandenen Attraktivität die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick behalten müsse. Dies gelte umso mehr angesichts des zunehmenden Standortwettbewerbes.



Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Handlungsbedarf sähen die Betriebe vor allem bei der Fachkräftesicherung. Insbesondere die Verfügbarkeit beruflich qualifizierter Fachkräfte bereitete den Unternehmen Sorge. Zugleich ist hier auch die deutlichste Verschlechterung gegenüber der Umfrage 2013 festzustellen. „Da wir seit einigen Jahren in Lingen faktisch Vollbeschäftigung haben, ist das Thema Fachkräfteakquise eine große Herausforderung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen wir dabei als einen wichtigen Baustein, um junge Menschen für die Region zu gewinnen“, sagte Krone. Er verwies darauf, dass die Stadt in den kommenden Jahren erheblich in den Bau und die Erweiterung von Kindertagesstätten investieren wird, um der wachsenden Bedeutung dieses Themas gerecht werden zu können.

Glasfaser für alle Gewerbegebiete

Neben der Verfügbarkeit von Fachkräften geht die Zufriedenheit der Unternehmen auch mit Blick auf den Immobilienmarkt und die Breitbandversorgung zurück. Hierzu sagte Krone, dass die Stadt alle Gewerbegebiete mit Glasfaser ausstatten werde und bereits eine Vielzahl der Ortsteile mit Glasfaser versorgt sei.