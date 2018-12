Meppen. Der Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD) in Meppen ist gelöscht, das Thema damit aber noch lange nicht erledigt. Zur Aufarbeitung der Ursachen und Folgen gehören auch Rechnungen.

Für diese muss die Bundeswehr zur Begleichung der Kosten für den Einsatz der kommunalen und ehrenamtlichen Einsatzkräfte aufkommen.

Eine erste Rechnung präsentierte Landrat Reinhard Winter in der Sitzung des Kreistages am Montag, nämlich in Höhe von 375.000 Euro. Dabei handelt es sich um Kosten für diejenigen Einsatzkräfte, die aus dem Emsland von THW und Freiwilligen Feuerwehren gestellt wurden und vom 14. September bis zum 3. Oktober im Einsatz waren. Im Einzelnen macht der Kreis Kosten für den Verdienstausfall der Einsatzkräfte (55.000 Euro), Verbrauchsgüter (rund 40.000 Euro), Material der Feuerwehrtechnischen Zentrale (rund 55.000 Euro) und Messungen (225.000 Euro) geltend. Hinzu kommen etwa 69.000 Euro an Verwaltungskosten.

Wie Dezernent Marc-André Burgdorf in der Sitzung weiter erläuterte, haben bislang Kommunen im Emsland Kosten in Höhe von 425.000 Euro geltend gemacht. Da alle Städte und Gemeinden vonseiten des Landkreises aufgefordert worden sind, entsprechende Belege einzureichen, dürfte die tatsächliche Rechnungssumme für die Bundeswehr am Ende noch höher ausfallen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd-Carsten Hiebing betonte, dass der Brand auf der WTD zwar schon einige Wochen zurückliege, in der Erinnerung aber immer noch sehrpräsent sei. Die Verantwortung liege eindeutig bei der Bundeswehr. Damit sei die Kostenübernahme „nach dem Verursacherprinzip auch angemessen“, betonte Hiebing. Auch der Christdemokrat verwies darauf, dass die Rechnung gerade im Hinblick auf die zerstörte Natur am Ende noch deutlich höher liegen werde. Der Imageschaden für die Region sei womöglich mit Geld gar nicht wiedergutzumachen.

„Das macht mich wütend“

Verärgert äußerte sich Birgit Kemmer für Bündnis 90/Die grünen darüber, „dass die Bundeswehr ab dem 1. Januar einfach ohne Risikoanalyse weitermachen will. Das macht mich wütend.“ Eine „Sensibilisierung“ bei der Bundeswehr könne er noch nicht erkennen, meinte Ulrich Wilde für die SPD-Fraktion. Die sei aber dringend notwendig, um Lehren aus dem Geschehenen zu ziehen.

Umweltdezernent Dirk Kopmeyer widersprach den Äußerungen von Kemmer, wonach die Bundeswehr auf dem Gelände der WTD zu Beginn des neuen Jahres wieder quasi zur Tagesordnung übergehen will. Kopmeyer gab den Inhalt eines Informationsgespräches Anfang Dezember auf der WTD wieder, an dem auch Vertreter der benachbarten Kommunen teilgenommen hätten. Der Betrieb solle ab Januar in verschiedenen Phasen wieder aufgenommen werden, so Kopmeyer. Zunächst gestartet werde im Labor. „Alles steht aber unter Ministervorbehalt.“ Das letzte Wort hat also Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Anzeige Anzeige

Die Bundeswehr habe gegenüber dem Landkreis versichert, dass sie weiterhin zum Standort der WTD stehe, so Kopmeyer weiter. „Der Landkreis stellt den Standort nicht infrage“, sagte der Dezernent. Wenn der Schießbetrieb wieder aufgenommen werde, müsse aber sichergestellt sein, dass das notwendige technische Gerät zum Eingreifen einsatzbereit sei. „Auch die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und die Kommunikation muss gewährleistet sein“, unterstrich Kopmeyer.