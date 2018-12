Lingen. Die Öffnungszeiten der Geschäfte in Lingen ändern sich an Weihnachten. Hier die Übersicht für 2018 über die Öffnungszeiten von Ärzten, Supermärkten, Schwimmbädern, Kino und anderen Institutionen.

Rathaus und Innenstadt



Das Rathaus (Bürgerbüro) hat vom 24. bis einschließlich 26. Dezember 2018 komplett geschlossen. Auch am 21. Dezember gelten bereits andere Öffnungszeiten: Das Bürgerbüro schließt ab 12 Uhr. Anders sieht es bei den Geschäften in der Innenstadt aus.

In der Innenstadt ist jedem Einzelhändler selbst überlassen, ob er sein Ladenlokal öffnet oder nicht. Generell gibt es in Niedersachsen – wie auch in anderen Bundesländern – die rechtliche Vorgabe, dass Geschäfte an Heiligabend bis 14 Uhr unbeschränkt geöffnet haben dürfen, ab 14 Uhr dürfen nur noch Apotheken, Tankstellen und Shops in Bahnhöfen öffnen.

Wochenmarkt



Immer mittwochs und samstags findet der Lingener Wochenmarkt in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr vor dem historischen Rathaus auf dem Marktplatz statt. Da der zweite Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2018, in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, findet der Markt an diesem Tag nicht statt.

Supermärkte



Anzeige Anzeige

Da Heiligabend, 24. Dezember 2018, dieses Jahr auf einen Montag fällt und somit auf den freien Sonntag folgt, rechnen die Händler mit einem wahren Ansturm. Schließlich folgen noch zwei Feiertage. Der Großteil der Supermärkte hat in Lingen geöffnet, zumindest für wenige Stunden.

Die Rewe-Märkte an der Rheiner Straße, Meppener Straße sowie Josefstraße haben von 6 bis 13 Uhr geöffnet.



an der Rheiner Straße, Meppener Straße sowie Josefstraße haben von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Der Lidl am Laxtener Esch hat am 24. Dezember 2018 von 7 bis 14 Uhr geöffnet, ebenso die Filialen an der Lindenstraße und an der Meppener Straße.



am Laxtener Esch hat am 24. Dezember 2018 von 7 bis 14 Uhr geöffnet, ebenso die Filialen an der Lindenstraße und an der Meppener Straße. Die Filialen von Klaas und Kocks (K+K) an der Rheiner Straße und Lengericher Straße haben von 7 bis 14 Uhr geöffnet.



an der Rheiner Straße und Lengericher Straße haben von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Die Filialen von Aldi an der Meppener Straße, am Laxtener Esch, an der Rheiner Straße sowie Friedrichstraße haben an Heiligabend jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

an der Meppener Straße, am Laxtener Esch, an der Rheiner Straße sowie Friedrichstraße haben an Heiligabend jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die Netto-Filialen an der Kaiserstraße, Waldstraße sowie Emsanger und Binnenstraße haben jeweils von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.

an der Kaiserstraße, Waldstraße sowie Emsanger und Binnenstraße haben jeweils von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. Der Edeka-Markt an der Waldstraße hat von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

an der Waldstraße hat von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Von Combi und Famila gibt es in Lingen zwei Märkte. Famila an der Rheiner Straße hat an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet, der Combi-Markt an der Schillerstraße ebenso.

Stadtbibliothek und Emslandmuseum



Die Stadtbibliothek in Lingen inklusive Kinder- und Jugendabteilung ist vom 24. bis 26. Dezember 2018 sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar 2019 geschlossen. Auch unabhängig von Weihnachten wäre die Bibliothek geschlossen, da sie generell montags nicht geöffnet hat. Das Emslandmuseum hat ebenfalls vom 24. bis einschließlich 26. Dezember 2018 geschlossen.

Linus Wasserwelten



24. Dezember 2018: Frühschwimmen ab 6.30 Uhr möglich, das Freizeitbad und die Sauna sind von 9 bis 14 Uhr geöffnet. An diesem Tag findet in der Sauna ein spezieller Aufguss mit weihnachtlichen Aromen statt. Das Motto: "Wir warten auf's Christkind!“



Frühschwimmen ab 6.30 Uhr möglich, das Freizeitbad und die Sauna sind von 9 bis 14 Uhr geöffnet. An diesem Tag findet in der Sauna ein spezieller Aufguss mit weihnachtlichen Aromen statt. Das Motto: "Wir warten auf's Christkind!“ 25. Dezember 2018: An diesem Tag gibt es keine Damensauna. Die Sauna hat von 9 bis 20 Uhr geöffnet, das Freizeitbad von 13 bis 20 Uhr.



An diesem Tag gibt es keine Damensauna. Die Sauna hat von 9 bis 20 Uhr geöffnet, das Freizeitbad von 13 bis 20 Uhr. 26. Dezember 2018: Das Freizeitbad und die Sauna haben von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Kino und Emslandarena



Das Centralkino an der Marienstraße in Lingen ist vom 24. bis einschließlich 26. Dezember geschlossen. Anders sieht es im Filmpalast Cine-World am Willy-Brandt-Ring aus. Dort werden an Heiligabend, 24. Dezember, zwar ebenfalls keine Filme gezeigt, dafür gibt es am 25. Dezember Vorstellungen jeweils um 17, 17.15, 19.45 und 20 Uhr. Am 26. Dezember werden Filme um 14.30, 17, 17.15, 19.45 und 20 Uhr gezeigt.

In der Emslandarena finden am 24. und 25. Dezember 2018 keine Shows statt. Auch nicht am 26. Dezember 2018, dafür tritt dort ab 17 Uhr die HSG Nordhorn-Lingen gegen TV Emsdetten an.

Diskotheken



Die Lingener Diskothek Joker hat am 24. Dezember 2018 geschlossen. Am 25. Dezember 2018 findet dort die Party "Willkommen Zu Hause – Lingen´s größte Weihnachtsparty" von 22 bis 5.30 Uhr statt. Am 26. Dezember hat die Disco geschlossen. Auch die Disco Opera hat lediglich am 25. Dezember geöffnet. Dort präsentiert DJ Insane "Russian Sensation". Zusätzlich legt DJ Touch russische und internationale Beats auf.

Notdienste



Notfallpraxis Bonifatius-Hospital: Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.



Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: Samstag, Sonntag und Feiertage von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Samstag, Sonntag und Feiertage von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Zahnarzt: Heiligabend und 1. Weihnachtstag: Praxis Heuschen/Koonert/Pieper in Spelle, Hauptstraße 27, Tel. 0 59 77/88 81; 2. Weihnachtstag: Praxis Bujan in Salzbergen, Emsstraße 7a, Tel. 0 59 76/90 00.

Heiligabend und 1. Weihnachtstag: Praxis Heuschen/Koonert/Pieper in Spelle, Hauptstraße 27, Tel. 0 59 77/88 81; 2. Weihnachtstag: Praxis Bujan in Salzbergen, Emsstraße 7a, Tel. 0 59 76/90 00. Augenärzte: Augenärztlicher Bereitschaftsdienst Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 16 Uhr unter Tel. 05 41/9 49 83 45 erreichbar.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 16 Uhr unter Tel. 05 41/9 49 83 45 erreichbar. Apotheken: Heiligabend von 13 Uhr bis Donnerstag, 27. Dezember, 8.30 Uhr: Bögen-Apotheke in Lingen, Konrad-Adenauer-Ring 16a und Markt-Apotheke in Emsbüren, Markt 1.

Kleintiere: Heiligabend und 1. Weihnachtstag: Kleintierpraxis am Theater in Lingen, Willy-Brandt-Ring 62, Tel. 05 91/14 02; am 2. Weihnachtstag: Dr. Susanne Landwehr in Lingen, Mühlenstiege 3, Tel. 05 91/83 17 03. Bitte zunächst mit dem Haustierarzt in Verbindung setzen.

Heiligabend und 1. Weihnachtstag: Kleintierpraxis am Theater in Lingen, Willy-Brandt-Ring 62, Tel. 05 91/14 02; am 2. Weihnachtstag: Dr. Susanne Landwehr in Lingen, Mühlenstiege 3, Tel. 05 91/83 17 03. Bitte zunächst mit dem Haustierarzt in Verbindung setzen. Aids-Hilfe: Sonntag 12 bis 14 Uhr, Montag bis Freitag 9 bis 21 Uhr anonymes Telefon 01 80/ 3 31 94 11.

Sonntag 12 bis 14 Uhr, Montag bis Freitag 9 bis 21 Uhr anonymes Telefon 01 80/ 3 31 94 11. Weißer Ring Hilfe für Kriminalitätsopfer, Telefon 01 51/ 55 16 46 06.

für Kriminalitätsopfer, Telefon 01 51/ 55 16 46 06. Telefonseelsorge Emsland: Rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 08 00/1 11 01 11.

Emsland: Rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 08 00/1 11 01 11. Hospiz-Team Abendstern Salzbergen: Sterbe- und Trauerbegleitung (ehrenamtlich und unentgeltlich) unter Telefon 0 59 76/ 21 25 oder 01 51/57 67 63 18.

Sterbe- und Trauerbegleitung (ehrenamtlich und unentgeltlich) unter Telefon 0 59 76/ 21 25 oder 01 51/57 67 63 18. Lingener Hospiz: Sterbe- und Trauerbegleitung, Lingen, Universitätsplatz 1, Telefon 05 91/ 83 16 47 oder 01 60/6 86 43 03.

Müllabfuhr



Montag, 24. Dezember 2018: Abholung wird vorverlegt auf Samstag, 22. Dezember 2018, ab 4 Uhr morgens



Abholung wird vorverlegt auf Samstag, 22. Dezember 2018, ab 4 Uhr morgens Dienstag, 25. Dezember 2018: Abholung wird vorverlegt auf Montag 24. Dezember 2018



Abholung wird vorverlegt auf Montag 24. Dezember 2018 Mittwoch, 26. Dezember 2018: Abholung wird nachgeholt am Donnerstag, 27. Dezember 2018

Abholung wird nachgeholt am Donnerstag, 27. Dezember 2018 Am 24. Dezember 2018 bleiben die Wertstoffhöfe, Zentraldeponien in Dörpen, Wesuwe, Venneberg und Flechum sowie das Schadstoffzwischenlager in Wesuwe geschlossen.