Lingen. 230 Tänzer, dazu der Kunstturnverein Lingen und das Lingener Kammerorchester: Die Show zum 20-jährigen Bestehen der Tanzgalerie Lorenz in Lingen ist gespickt gewesen mit vielen Höhepunkten und Überraschungen.

1700 Besucher haben sich das Spektakel in der Emslandarena am Samstag angesehen. Noch immer zeigt sich Svetlana Lorenz als Geschäftsführerin der Tanzschule euphorisch und tief beeindruckt von ihren Tänzern und dem Zuspruch des Publikums.

„Ich bin ganz stolz auf alle Tänzer und darauf, dass ich sie in der Tanzgalerie habe“, sagt Svetlana Lorenz zwei Tage nach der Show. Sie ist voll des Lobes für alle, die an diesem Großprojekt mitgewirkt haben, seien es die kleinsten Nachwuchstänzer im Alter von vier und fünf Jahren, die Showgruppe, die in drei Akten 20 Auftritte auf die Bühne legte, sowie die Eltern, die ihre Kinder zu vielen extra Proben gefahren haben.





Und die haben sich gelohnt, denn bunter hätte der Strauß an verschiedenen Tänzen und Themen nicht sein können: ob ein klassischer russischer Kalinka, perfekt formierter irischer Stepptanz, cooler Hip-Hop, Ballett, Akrobatik oder einfach die herzerwärmend niedlichen Kleinsten der Show. Sie sorgten regelmäßig für viele „Ohhs“ und sprichwörtlichen Herzen in den Augen der Besucher – darunter natürlich auch so einige stolze Eltern und Großeltern – einmal als Minnie- und Mickey-Mäuse, dann wieder als kleine Drachen oder Bienen zu Liedern von Tabaluga.





Nicht nur die Tänzer machten deutlich, dass die Tanzgalerie für sie wie ein Zuhause ist und allesamt wie eine große Familie sind; die Show war auch im anderen Sinne ein Familienprojekt, denn die Moderation des Nachmittags und Abends übernahm Lorenz‘ Tochter Elisabeth, die mit Witz und Charme durch das Programm führte. Auch das Animieren liegt anscheinend in der Familie, denn nach 40 Minuten teilte sie die Sitzblöcke in vier Parteien auf und forderte zu Bewegung auf. „Auch, wenn ich sie nicht so nennen soll, kommt hier gleich unsere eigene Tanzgalerie-Boyband.“ Sie gab ein Bauarbeiter-Medley zum Besten, selbstredend nicht ohne das allseits bekannte „YMCA“, bei dem das Publikum wie von der Moderatorin angeleitet aufsprang mittanzte.

Großen Applaus gab es bei den Ehrungen, die Svetlana Lorenz selbst übernahm. Sie zeichnete Tänzer aus, die alle 20 Jahre der Tanzgalerie miterlebt haben und Teil des Ganzen sind. So bunt wie es angefangen hatte, so bunt endete es dann auch, und zwar mit einem Feuerwerk und begeisterten Gästen, von denen immer wieder zu hören war: "Das war super."



„Zwei Jahre haben wir uns vorbereitet, davon ein Jahr intensiv“, erzählt Lorenz. Sie lobt vor allem den Zusammenhalt des Teams, insbesondere, wie sich die „Großen um die Kleinen gekümmert haben“ sowie die Unterstützung ihrer Familie. „Dass wir in der Emslandarena tanzen durften, war wirklich toll. Es war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben unsere Visionen umgesetzt“, sagt Lorenz freudig.