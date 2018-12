Osnabrück/Lingen. Vorbei bevor es richtig angefangen hatte war am Montag ein Berufungsverfahren, das ein 20-Jähriger aus Lingen vor dem Landgericht Osnabrück angestrengt hatte. Der einschlägig vorbestrafte Mann, der in Lingen eine Puppenstube und CDs gestohlen hatte, zog seinen Widerspruch zurück.

Die Vorsitzende der Jugendkammer am Landgericht Osnabrück richtete gleich zu Beginn des Verfahrens an den Verteidiger des Lingeners die Frage, was er mit seinem Einspruch erreichen wollte. Dessen Antwort, „die Aussetzung der Gefängnisstrafe zur Bewährung zu erreichen“, rief die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf den Plan. Da könne sie unmöglich mitziehen, beschied sie dem Anwalt. „Daraus wird nichts. Ich habe hier Hinweise auf weitere Verfahren gegen ihren Mandanten, die für den Februar anberaumt sind“. Darin gehe es um mehrfache Verstöße gegen die Verkehrsordnung, die Manipulation von technischen Anlagen sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Daraufhin bat der Verteidiger um eine Unterbrechung und beriet sich mit seinem Mandanten. Nach einer Weile war bei diesem die Einsicht gereift, seine Berufung zurückzuziehen, woraufhin auch die Staatsanwältin ihrerseits die Rücknahme erklärte. Das vorausgegangene Urteil des Amtsgerichtes Lingen, das den Mann unter Einbeziehung zweier weiterer Verurteilung zu zehn Monaten Jugendhaft verurteilt hatte, ist damit rechtskräftig.

Bis zum nächsten Prozess auf freiem Fuß

Bis zum Verfahren im Februar wird der Angeklagte auf freiem Fuß bleiben. Dann wird das Amtsgericht Lingen über die neue Anklage verhandeln und das jetzt rechtskräftig gewordene Urteil in ein dort zu fällendes Strafmaß einbeziehen.

Aus Ausstellung gestohlen

Im aktuellen Fall hatte das Amtsgericht Lingen ihn für schuldig befunden hatte, am Diebstahl einer Puppenstube aus dem Bonifatius-Krankenhaus beteiligt gewesen zu sein. Diese war dort im Zuge einer Ausstellung zu sehen gewesen. Sein bereits verurteilter Mittäter hatte die Miniaturwohnung während eines Besuchs gesehen und davon mit seinem Mobiltelefon ein Foto gemacht, das er an den Angeklagten geschickt hatte. Zusammen entwendeten sie das Stück aus der Ausstellung und boten es auf einer Internet-Plattform zum Verkauf an. Eine Zeugin hatte das Stück erkannt und die Polizei informiert. Zum Schein war sie als Käuferin aufgetreten und am 10. November im Hauptbahnhof Lingen zur Übergabe erschienen. In ihrer Begleitung zwei Polizeibeamte, und so klickten die Handschellen.

"Schöner Spieleabend"

Bereits im vorhergegangenen August waren der Angeklagte und sein Mittäter beim Diebstahl von Spiele-DVDs und Süßigkeiten im Wert von 103 Euro gestellt worden. Mit diesem Diebesgut hatten sich beide, so der 20-Jährige, „einen schönen Spieleabend machen wollen“.