Lingen. Ein Wintermärchen! Dritter Advent, der erste Schnee. Groß und Klein kamen ins Theater, um „Die Schneekönigin“ nach Hans Christian Andersen zu sehen.

Der Konzertdirektion Landgraf ist mit der Inszenierung durch das Rumänische Staatsballett „Fantasio“ unter Horatiu Chereches ein echter Glücksgriff gelungen, was die Herzen der zahlreichen Zuschauer höher schlagen ließ. Der magische Zauber dieser Aufführung vereinte alles, was Fans wie Kenner des klassischen Handlungsballetts sich wünschen: eine emotionale Geschichte, romantisch-lyrische und effektvoll-dynamische Pas de deux mit atemberaubenden Hebefiguren, Mehrfachpirouetten, Arabesken und Fouettés. Ebenso beeindruckend waren die präzise getanzten Ensemblenummern, die eine Herausforderung für das Können und die Disziplin jeder Compagnie sind.

Die Handlung

Die Schneekönigin entführt unbemerkt den kleinen Kay während des Spielens. Sie entreißt ihm sein Herz und vertauscht es mit dem des Schneemannes. Als sich Kays Freundin Gerda auf die Suche nach ihm macht, muss sie viele abenteuerliche Situationen überstehen. Schließlich gelingt es ihr mit Hilfe der Krähen, den Palast der Schneekönigin zu finden, in dem Kay gefangen ist und zu Eis zu gefrieren droht. Mit Mut und Liebe kann sie ihn befreien und die Königin vernichten.





Die Ausstattung

Beeindruckend gefielen die luxuriösen Kostüme und die Requisiten, vom Zauberkasten bis zum Rosengarten. Auch die Bühnenbilder waren intelligent gestaltet, sodass sie in Sekundenschnelle wechseln konnten. Eine allzu penible Kritik der Details würde der tänzerischen Perfektion nicht gerecht, der Gesamteindruck war äußerst positiv.





Die Darsteller

Hervorzuheben sind neben den Krähen, den Tauben und dem Prinzenpaar natürlich die Haupakteure der etwa 25 Tänzerinnen und Tänzer, die zahlreiche Doppelrollen übernahmen. Mayu Takahashi als Schneekönigin wirkte angemessen unterkühlt, während Irina und Adrian Mihaiu das Traumpaar Gerda und Kay gaben, das sie offenbar auch im echten Leben sind. Auch Bogdan Bîrsănescu als sympathisches Rentier, das zuweilen mit einem Elch verwechselt wurde, flogen die Herzen zu.

Das Programmheft

Schade nur, dass das sehr ansprechend gestaltete Programmheft für die meisten Zuschauer wohl zu teuer war. Wer mit dem Inhalt von Andersens Kunstmärchen nicht vertraut war, kam hier und da in die Verlegenheit, die Handlung erraten zu müssen. So wurde ein Iglu auf der Bühne in der Nachbarschaft des Rezensenten für einen Atommeiler gehalten. Aber die 14 Bilder in zwei Akten vereinten so viel Zauber in sich, dass der Reiz des Andersenschen Kunstmärchens auch ohne Literaturwissenschaft zu spüren war. Nicht zuletzt die eingängige Musik von Jean Sibelius und Edvard Grieg gab dem Stück Ruhe und Tiefe.

Der Applaus

So gab es während der schön choreografierten Schlussbilder selbstverständlich stehenden Applaus und reichlich Jubel für eine absolut professionelle und dabei nicht minder einfühlsame und persönlich gestaltete Produktion.