Lingen. 30 Kindergärten und Schulen aus Lingen und dem südlichen Emsland haben sich jetzt an der bundesweiten Aktion „Kinder helfen Kindern“ - der Weihnachtspäckchenkonvoi des Vereins Round Table beteiligt.

Das haben Round Table und Ladies Circle als ehrenamtliche Veranstalter der Aktion mitgeteilt. Jedes Jahr kommen den Angaben zufolge tausende Geschenke mit Spielsachen und Süßigkeiten, Malbüchern und Stiften und vielem mehr zusammen.

30 Kindergärten und Schulen machen mit

Laut Thomas Küpker, einer der Organisatoren vom Round Table 166 Emsland-Süd beteiligen sich über 30 Kindergärten und Schulen in Lingen und im südlichen Emsland an der Aktion. Vor den Herbstferien stellen Kimndergärten und Schule den Kindern die Aktion vor und sammeln bis Mitte November Päckchen ein. Mit benachbarten Round Tables aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim sowie dem Ladies Circle 40 Lingen-Meppen wurden den Angaben zufolge wir 4.900 Weihnachtspäckchen auf 37 Paletten verpackt und anschließend per Lkw ins Zentrallager der Aktion in Koblenz transportiert. Von dort aus wurden Anfang Dezember 156.000 Päckchen aus ganz Deutschland mit 45 Fahrzeugen und 254 Helfern nach Osteuropa gebracht.

"Gedanke des Teilens"

Der Dank gilt laut Küpker allen Unterstützern sowie den Kindergärten und Schulen und vor allem den vielen, vielen Kindern und ihren Eltern hier vor Ort, ohne die diese Aktion nicht funktionieren würde. "Wir freuen uns, dass die Aktion in Lingen und Umgebung so gut ankommt und der Gedanke des Teilens so konkret umgesetzt wird. Wir können die Not vieler Kinder zumindest für einen Moment lindern und glänzende Kinderaugen zaubern“, wird Küpker in der Pressemitteilung zitiert.