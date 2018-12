Lingen. Für Fans hat das Warten nun bald ein Ende, denn „Baumann & Clausen“ gastieren am Samstag, 26. Januar 2019, um 19.30 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe mit ihrer Jubiläumsausgabe „Die Schoff“.

Baumann und Clausen werden 25. Dieses "Käffchen-Jubiläum" wird gefeiert – mit der nach eigenen Angaben bisher größten Schoff (Show) von Baumann und Clausen.



Beliebte Bürokraten

Oberamtsrat Alfred Clausen sagt dazu auf der offiziellen Pressekonferenz im Haus des Schlafes in Berlin: „Es ist die erste Schoff der Welt mit Doppel-f: fiel Freude.“ Deutschlands beliebteste Bürokraten zeigen an diesem Abend, dass sie „echte Ententrainer“ sind, sagt Clausen. Mit auf der Bühne werden Gäste erwartet. "Vielleicht bringen wir sogar Ella mit, wenn das mit der Bühnenbreite hinkommt“, freut sich Hans-Werner Baumann vom Passamt auf das gigantische Jubiläumsprogramm. Eine neue Live-Show also, die nur ein Motto kennt: „Lachen bis zum Schluss!“

Wie einst Dick und Doof

Baumann und Clausen zeigen mit ihrem neuesten Programm, dass sie auf die ganz großen Bühnen gehören. So wie einst „Dick & Doof“, „Charlie & Chaplin“ oder „Ernie & Bert“. Dieser 25. Geburtstag soll unvergesslich werden. Darauf ein doppeltes Jubiläumskäffchen.

Eintrittskarten für diesen Comedy-Abend gibt es zum Preis von 30 Preise (für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ermäßigt zu 20 Euro) bei der Tourist-Info der LWT, telefonisch unter 0591/ 9144-144 sowie online unter www.lingen.de.