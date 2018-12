Lingen. Der Vatikan, der kleinste Staat der Welt ist von hohen Mauern umgeben. Was hinter diesen Mauern geschieht, reizt die Neugier und die Fantasie. Der langjährige Vatikan-Korrespondent Andreas Englisch verfügt über pikantes Insiderwissen, von dem er einiges im Lingener Theater preisgegeben hat.

Solch Insiderwissen zieht. Die Veranstaltung der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit dem Journalisten und Buchautor im Lingener Theater war trotz der hohen Eintrittspreise ausverkauft.



Das freute den Reiseveranstalter Joachim Braun, der die Gäste begrüßte und für eine Rom-Reise mit Andreas Englisch warb. „Es ist neun Tage vor Weihnachten, Samstagabend, und Sie sind alle da“, stellte er zufrieden fest, bevor er den Vatikankenner, der wegen seiner schnellen Sprechweise auch als „Maschinengewehr Gottes“ bezeichnet wird, auf die Bühne bat. Auch Englisch dankte den Zuschauern, dass sie so zahlreich gekommen sind. „Zur Belohnung werde ich etwas tun, was ich am schlechtesten kann: langsam sprechen“, verkündete er, konnte sein Versprechen aber nur am Anfang halten.





Die Veranstaltung war als eine Lesung angekündigt, aber Englisch, ein häufiger Gast in Talkshows, ist ein begabter Erzähler, der keiner Hilfsmittel bedarf. Unterhaltsam und informativ plauderte er mehr als eine Stunde in einem ununterbrochenen Redestrom aus dem Nähkästchen. Dabei erzählte er auch von sich selbst.

Zunächst mit Kirche wenig am Hut

Nach Rom war der damals junge Journalist 1987 gekommen, um Italienisch zu lernen. Mit Kirche und Glauben hatte er nichts am Hut. Als ihm das Geld ausgegangen war, nahm er das Angebot einer englischsprachigen Zeitung an, die einen Vatikan-Experten suchte, obwohl Englisch gestand, dass er sich weder mit dem Vatikan noch mit Kirchenthemen auskannte. „Ich war Messdiener gewesen, das reichte, ich hatte den Job“, erzählte er.

Drei Päpste kennengelernt

Seitdem berichtet er aus dem Vatikan, hat drei Päpste aus nächster Nähe kennengelernt und kann jede Menge Anekdoten erzählen. Das tat er dann auch ausgiebig. Die Zuhörer erfuhren, warum Johannes Paul II auf seine Reisen in die Ostblockstaaten immer einen großen Lederkoffer mitnahm, wie sowjetische Spione enttarnt wurden, die sich als Priester ausgaben, warum sich die Kardinäle beim Konklave einschließen, wie Georg Ratzinger darauf reagierte, dass sein Bruder zum Papst gewählt wurde, warum Papst Franziskus sich weigerte, in die päpstliche Limousine und in die päpstlichen Gemächer einzuziehen und vieles mehr.

Viele Lacher

Das war unterhaltsamer Kirchenklatsch, Englisch kann witzig und pointenreich erzählen und erntete viele Lacher, aber wirklich neu war all das nicht. Am Ende hatte der Journalist, der sich mittlerweile als gläubiger Christ bekennt, eine Botschaft an die Zuhörer: Besonders im Land Luthers sollten sich Katholiken und Protestanten nicht gegenseitig „in die Suppe spucken“, und die Menschen sollten nicht warten, bis sich die Welt ändert, sondern hinausgehen und selbst etwas tun.