Azubis bei Rosen in Lingen engagieren sich für Weihnachtswünsche CC-Editor öffnen

Zusammen mit den Auszubildenden und Kindern von Rokids und Robigs übergab Patrik Rosen (vorne erster von links) die Geschenke und die Spende an Lara Friedetzky von der Stadt Lingen, Fachdienst Jugendarbeit (vorne zweite von links) und Christina Johanning vom SKM (vorne dritte von links). Foto: Rosen

Lingen. Die Rosen- Kindertagesstätte „Rokids“ und die Bilinguale Grundschule „Robigs“ haben sich zusammen mit den Auszubildenden der Rosen-Gruppe am Standort Lingen für sozial benachteiligte Kinder in der Region engagiert. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin.