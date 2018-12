Lingen. Eine ganze Woche lang hat sich die Carl-Orff-Schule, Förderschule Hören und Sprache, in Lingen-Brögbern mit Trommeln und dem Thema Afrika beschäftigt. Das Ergebnis dieser Projektwoche haben die Schüler im Grundschulalter ihren Familien am Freitagnachmittag als musikalisches Märchen „Die Zaubertrommel“ vorgeführt.

Kürbisse, Sterne, Krokodile, Muscheln, Bäume, Affen und ein Zaubertier – seltsame Gestalten tummelten sich am Freitag in der Turnhalle in Brögbern. In kunterbunten, selbstgestalteten Kostümen und Kopfbedeckungen haben die rund 90 Schüler der Carl-Orff-Schule auf ihren jeweiligen Einsatz im Märchen „Die Zaubertrommel“ gewartet.







Lob von der Schulleiterin

Schulleiterin Regina Hannemann hatte zum dritten Mal den „Trommelzauber“ aus dem Schwabenland ins Emsland geholt. „Gerade für unsere Schüler ist Rhythmus etwas ganz Wichtiges“, erklärte die Leiterin der Förderschule Hören und Sprache gegenüber unserer Redaktion. Und so gab Fara Diouf vom Trommelzauber-Team den „Rhythmus, bei dem man einfach mit muss“ vor. Diouf stammt aus dem Senegal und hat die Kinder eine Woche lang auf die Aufführung der „Zaubertrommel“ vorbereitet. „Sie können stolz darauf sein, was Ihre Kinder in dieser Woche zustande gebracht haben“, lobte Hannemann ihre Schüler vor deren Familien.





Suche nach der Zaubertrommel

Die Märchenerzählerin – eine Schülerin – las die Geschichte vor, in der es um ein afrikanisches Dorf geht, das vom Regenmangel betroffen ist. Um der Dürre ein Ende zu bereiten werden zwei Kinder vom Dorfältesten losgeschickt, die Zaubertrommel zu suchen. Yuyu und Ziabonga machen sich sodann mutig auf den Weg – stets begleitet von ihrem „Mutmachlied“ - und begegnen dabei all den bunten Gestalten: Der Zauberbaum schenkt ihnen ein Stück Zauberholz, die Krokodile lassen sie sicher auf ihren Rücken schlafen, die Sterne singen ihnen dazu ein Wiegenlied. Sie treffen auf die Kürbisse, die ebenfalls sehr durstig sind, lernen die Muscheln kennen, die den Zauberrhythmus kennen und begegnen dem äußerst seltsamen Zaubertier, das ihnen für das Versprechen, stets auf alle Tiere gut achtzugeben, seine siebte Haut vermacht. Eine Zauberfrau sendet die Kinder zu den Affen, die einen wilden Tanz aufführen, und gibt schließlich zum Lohn für ihren Mut und ihre Güte gegenüber Tieren und Pflanzen das Geheimnis der Zaubertrommel an sie weiter, mit dem die Kinder überglücklich in ihr Dorf zurückkehren, wo dann alle gemeinsam den Regen herbeitrommeln.

Wieder Trommelworkshop?

Ganz außer Atem, weil sie beim letzten Tanz selber mitgetan hatte, sprach Schulleiterin Hannemann die abschließenden Worte: „Mir hat’s gefallen. Es war ganz toll!“ Tosender Applaus der Gäste bestätigte ihre Einschätzung. Am Schluss wurden zwei Trommeln herumgereicht, in denen Geld gesammelt wurde, um erneut einen Trommelworkshop ausrichten zu können. Der diesjährige Trommelzauber konnte durch den Erlös von Aktivitäten der Schule auf dem Lingener Altstadtfest sowie von Fördergeldern des Landkreises Emsland mitfinanziert werden.