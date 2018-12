Lingen. Schon seit mehreren Jahren verzichten die rund 200 Mitarbeiter der Volksbank Lingen auf ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Sie spenden das Geld lieber für einen guten Zweck. Dieses Jahr fiel die Wahl auf die Beratungsstelle Logo des Deutschen Kinderschutzbundes. Sie erhält 2500 Euro.

"Wir bitten unsere Kollegen jedes Jahr um Vorschläge, an wen das Geld gehen soll", erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Michael Krüßel bei der Scheckübergabe. Diesmal sei die Wahl auf Logo gefallen. "Die Beratungsstelle wurde von mehreren Kollegen genannt", sagte Krüßel.

Rohoff: Keine schlechte Idee

"Keine schlechte Idee der Mitarbeiter", meinte Heiner Rohoff vom Vorstand des Lingener Kinderschutzbundes. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Josef Santel erläuterte er dem Betriebsrat sowie den Volksbank-Vorständen Jürgen Hölscher und Carsten Schmees, warum die Beratungsstelle Logo dringend auf solche Spenden angewiesen ist.

Dreieinhalb Stellen absolutes Minimum

"Die Stadt Lingen, der Landkreis Emsland und das Land Niedersachsen unterstützen uns jährlich mit etwa 150.000 Euro", sagte Rohoff. Damit seien zwei Vollzeitstellen für Fachkräfte und eine Halbtagsstelle für eine Verwaltungskraft finanziert. Doch der Bedarf ist größer, wie Santel erläuterte: "Wir sind in den Bereichen Prävention, Aus- und Weiterbildung sowie Beratung aktiv." Dafür würde eine weitere Fachkraft in Vollzeit benötigt. "Dreieinhalb Stellen ist das absolute Minimum", machte Santel deutlich.

50.000 bis 60.000 Euro Spenden jährlich nötig

Um die zusätzliche Personalstelle finanzieren zu können, benötige der Kinderschutzbund bei einem jährlichen Etat von über 200.000 Euro Jahr für Jahr Spenden von 50.000 bis 60.000 euro, machte Rohoff deutlich. "Jeder Cent geht in die Beratung, da die Verwaltung und Geschäftsführung der Beratungsstelle rein ehrenamtlich erfolgt", versicherte Rohoff. In den letzten sieben Jahren seien 400.000 Euro an Eigenmitteln des Lingener Kinderschutzbundes in die Beratungsstelle geflossen.

Betroffenheit bei Vorstand und Betriebsrat

Betroffen zeigten sich Betriebsrat und Vorstand der Volksbank Lingen, als Santel und Rohoff über Zahlen und Fakten zu Gewalt an und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen berichteten. Bankvorstand Hölscher fasste es zusammen: "Es ist schlecht, dass ihr euch damit beschäftigen müsst, aber es ist gut, dass ihr euch damit beschäftigt."