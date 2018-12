Musikalische Früherziehung in Lingen-Brögbern kommt an CC-Editor öffnen

Sandra Rickermann (m.) trifft sich wöchentlich mit etwa zehn Kinder-Eltern-Paaren zum Liedergarten im Pfarrzentrum St. Marien, Lingen-Brögbern. Toni ist immer dabei. Foto: Sebastian von Melle

Lingen. "Toni singt" ist die größte Bildungsinitiative zur elementaren Singförderung in Nordrhein-Westfalen. Ihr Ziel: das Singen wieder stärker in die Gesellschaft zu bringen. Die Idee hatte der Chorverband NRW 2005. Für die Kleinsten singt Toni im Liedergarten, so auch seit acht Jahren in Lingen-Brögbern.