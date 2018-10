Es ist wieder Zeit für Politik und Inhalte bei der SPD Lingen

Lingen. Den Blick nach vorn beschworen die Lingener Sozialdemokraten, nachdem sie sich vor der Wahl eines neuen Vorstandes ordentlich die Meinung geigten. Nun jedoch ist es allerhöchste Zeit, sich wieder mit Inhalten zu beschäftigen – und nicht mit innerparteilichen Querelen.

Die Aussprache mit klarer Kante während der Mitgliederversammlung ist offenkundig notwendig gewesen. Denn nicht nur in den Beiträgen zeigten sich die Lager im SPD-Ortsverein Lingen: Vier Tischreihen gab es im Saal, an der einen saß eine Gruppe, dann war eine Reihe komplett leer, und an den anderen beiden folgten alle anderen Grüppchen. Diese alle zueinanderzuführen oder sie zumindest miteinander zu versöhnen ist nun die Aufgabe des neuen Vorsitzenden Carsten Primke.



Das dauert vielleicht sogar genauso lange, wie es gebraucht hat, bis die von Edeltraut Graeßner beschriebenen Gräben entstanden sind. Will die SPD in Lingen nicht in Richtung Bedeutungslosigkeit taumeln, muss dies jedoch gelingen.



Deshalb ist es wichtig und richtig, den Fokus auf Inhalte zu lenken, wie es Primke nach seiner Wahl in kurzen Worten tat. Das ist über den Parteihorizont hinaus gedacht auch allemal entscheidender als eine tolle 100-Jahr-Feier. Denn eine geordnete und inhaltsstarke SPD ist ein Gewinn für die demokratischen Strukturen in der Stadt.