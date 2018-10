Lingen. Mark Forster kommt für ein Open-Air-Konzert 2019 nach Lingen. Der Vorverkauf im Presale hat längst begonnen, am Montag startet der offizielle Ticket-Verkauf. Laut Stefan Epping von der Emslandarena sollten Fans des Musikers sich beeilen.

Er hat den Titelsong der Fußball-Europameisterschaft 2016 geschrieben und sitzt in der Jury von "The Voice of Germany": Musiker Mark Forster kommt für ein Open-Air-Konzert nach Lingen. Der Kartenvorverkauf für den Auftritt am 28. Juni 2019 um 18.30 Uhr vor der Emslandarena ist bereits vergangene Woche auf Eventim gestartet. Stefan Epping, Veranstaltungsmanager der Arena, bezeichnet die Resonanz als "phänomenal".

Rabatt mit EL-Card

Ab Montag, 22. Oktober 2018, sind die Tickets ab 10 Uhr auch in den Geschäftsstellen der Lingener und Meppener Tagespost, der Ems-Zeitung sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Erwachsene zahlen pro Ticket 55,15 Euro (inklusive Gebühren), Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 44,75 Euro (inklusive Gebühren). Inhaber der EL-Card erhalten in den Geschäftsstellen der Zeitung einen Rabatt von zwei Euro. (Weiterlesen: Mark Forster gibt im Sommer 2019 Open-Air-Konzert in Lingen)

Mitte Oktober hat Mark Forster mit „Einmal“ die erste Single zu seinem kommenden Album "Liebe" veröffentlicht, das ab dem 16. November 2018 erscheinen soll. Es ist ein Song, der wohl auch 2019 aus dem Mund des 34-Jährigen kommen wird, wenn er im Sommer Open-Air-Konzerte gibt. "Es ist toll, einen der derzeit erfolgreichsten und populärsten Künstler gewinnen zu können", sagt Epping.

Vom unbekannten Songwriter zum Popstar

2010 war das Jahr, in dem Forster einen Plattendeal ergatterte. Mit dem einstigen Rapper Sido gelingt ihm 2013 der Durchbruch. Sie veröffentlichen den Song "Einer dieser Steine", außerdem das Stück "Au Revoir". Das Lied wird prompt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im Radio rauf und runter gespielt. In den vergangenen Jahren hat Forster einen rasanten Aufstieg vom unbekannten Songwriter zum erfolgreichen Popstar erlebt. Anfang des Jahres wurde der Musiker mit dem deutschen Musikpreis Echo in der Kategorie Pop National ausgezeichnet – bevor die Vergabe Ende April 2018 eingestellt wurde. (Weiterlesen: Musikpreis Echo wird abgeschafft – Neuanfang angekündigt)