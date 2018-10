Lingen Osnabrück. Ein 44-Jähriger aus Lingen muss sich derzeit wegen einer Vielzahl von Einbrüchen und Autoaufbrüchen vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Taten wurden zwischen Juni und September 2017 hauptsächlich in Lingen, Geeste und Meppen verübt, der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 27000 Euro.

Der Angeklagte hatte es bei seiner Diebstahlsserie hauptsächlich auf Gartengeräte und Werkzeuge abgesehen. Meist hebelte er dabei Türe oder Tore auf, verschaffte sich damit Zugang zu den Räumlichkeiten und griff dann wahllos zu. Zu seiner Beute gehörten Rasenmäher, Laubbläser und andere elektrische Gartenhelfer, aber auch Bohrmaschinen, Akkuschrauber und Werkzeug aller Art.



Weiteres Beuteschema

Einem anderen Beuteschema folgend brach er ein halbes Dutzend Fahrzeuge auf, aus denen er Navigationsgeräte, Radios, Taschen und Rucksäcke nebst Inhalt stahl. In einem Vereinsheim in Lingen brach er einen Tresor aus der Wand und nahm auch gleich einige Kisten Bier mit, in einem anderen knackte der Einbrecher den Getränkeautomaten. Ebenso wurde von ihm ein Mehrfamilienhaus in Messingen heimgesucht, wo er die verschiedenen Kellerräume durchsuchte und aus einem Partykeller Bierfässer und andere Getränke mitgehen ließ. Aus einem Catering-Geschäft in Lingen stahl er Küchenmaschinen und hochwertigen Alkohol. Bei einem Einbruch in einen Pferdestall in Wietmarschen erbeutete er Reitzubehör im Wert von 2000 Euro.

Beute ging an Hehler in Frankfurt

Die Beute gab er an einen Hehler weiter, der extra aus Frankfurt anreiste, um hier sein Lager mit Diebesgut zu füllen. „Ich habe ihn kennengelernt, als ich auf einem Flohmarkt in Frankfurt geklaute Sachen verkaufte“, gestand der Angeklagte vor dem Landgericht. Gegenstände, die der Hehler nicht haben wollte, verkaufte er über das Internet.

Im Maßregelvollzug

Der 44-Jährige befindet sich gegenwärtig im Maßregelvollzugszentrum Moringen. Dort sitzt er eine zweijährige Haftstrafe ab, die vom Amtsgericht Lingen ausgesprochen worden war. Wegen seiner Drogenabhängigkeit wird er therapeutisch behandelt. Laut seiner Aussage leidet er unter starken Depressionen. Infolge des Endes einer Liebesbeziehung sei er der Krankheit immer mehr verfallen. Daraufhin habe er begonnen, Drogen zu konsumieren, darunter Kokain und Amphetamine. „Ich habe so viele Drogen genommen, dass ich wie in einem Nebel gewesen bin. Ich war jede Nacht unterwegs, um irgendwo einzusteigen“, gab er zu.

Verhandlung wird fortgesetzt

Das Verfahren wird noch bis in den November hinein dauern. Wegen seiner einschlägigen Verurteilung und seiner Drogensucht kommt möglicherweise die Verlängerung seiner Unterbringung im Maßregelvollzug in Betracht.