Lingen. Heydt in Haselünne hat mit dem Edel-Destillat „Manufaktur Edition III“ beim Produkt des Jahres-Wettbewerb der Wachstumsregion Ems-Achse den zweiten und der Caritasverband Emsland mit der "Anpacker-App" den dritten Platz belegt. Vergeben worden sind die Preise auf dem 4. Wirtschaftstag in Lingen.

„Produkt des Jahres“ in der Wachstumsregion Ems-Achse ist das „Café & Restaurant Henri`s“ der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw, Emden). Insgesamt waren 37 Produkte oder Dienstleistungen eingereicht worden und die rund 600 Mitglieder der Ems-Achse hatten in den vergangenen Wochen abgestimmt.

"Hier gibt es so viele Chancen und innovative Unternehmen" Karl-Heinz Kösters, Inhaber der Elrotec GmbH in Werlte





Sie entschieden sich nach den Angaben in einer Mitteilung des 2006 gegründeten Verbandes zur regionalen Wirtschaftsförderung am Ende klar für das Inklusionsprojekt der obw. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten im „Henri`s“. Der emsländische Landrat Reinhard Winter und der Geschäftsführer der Ems-Achse Dirk Lüerßen überreichten die Auszeichnung an obw-Geschäftsführer Prof. Burghardt Zirpins und sein Team.

Auf Platz zwei kam die „Heydt Manufaktur Edition III“ der Kornbrennerei H. Heydt in Haselünne, den geteilten dritten Platz belegten der Caritasverband für den Landkreis Emsland in Meppen mit der „Anpacker App“ und die OMAG Service GmbH mit ihren servobetriebenen Pressen und Stanzen. „Wir haben an den 37 Produkten gesehen, wie innovativ und engagiert die Unternehmen und Organisationen in unserer Region sind“, zeigte sich Landrat Winter bei der Preisverleihung begeistert.





Viele der rund 350 Besucher des Wirtschaftstages hatten bereits ab dem frühen Nachmittag die Gelegenheit zum Austausch an einem der 40 Ausstellungsstände genutzt. Diese Chancen hatten zuvor auch die Studierenden des Campus Lingen, um sich bei möglichen Arbeitgebern über Möglichkeiten für Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Jobs zu informieren.

Zum kurzweiligen Programm des Tages hatte auch Karl-Heinz Kösters beigetragen. Nach einer Eröffnungs-Talkrunde mit Winter, dem Emder Oberbürgermeister und stellvertretenden Vorsitzenden der Ems-Achse Bernd Bornemann, Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone und dem Dekan vom Campus Lingen Prof. Dr. Thomas Steinkamp hatte Kösters mit seinem Vortrag „Aus dem Emsland in die Welt und zurück“ einen Einblick in seinen spannenden Werdegang gegeben: Nach der Rückkehr in die Heimat hat er das Unternehmen Elrotec gegründet, das unter anderem im Bereich der mit Menschen gemeinsam arbeitenden sogenannten kollaborierenden Robotern äußerst innovativ und erfolgreich am Markt ist. Den anwesenden Studierenden empfahl er, durchaus mal den Weg ins Ausland zu suchen – „aber brecht die Brücken in die Heimat nicht ab, hier gibt es so viele Chancen und innovative Unternehmen“.





Die 2006 gegründete Wachstumsregion Ems-Achse ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in ganz Ostfriesland (Landkreise Wittmund, Aurich, Leer und kreisfreie Stadt Emden), im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Das Ziel ist die Profilierung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion Ems-Achse bei gleichzeitiger Stärkung des Wirtschaftswachstums und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.