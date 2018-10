Mit einem großen Konzert im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe möchte der Musikverein Langen-Gersten seinen 50. Geburtstag feiern. Foto: Musikverein Langen-Gersten

Langen. Der Musikverein Langen-Gersten besteht in diesem Jahr 50 Jahre. Dieser runde Geburtstag war und ist Anlass für viele verschiedene Veranstaltungen sein, darunter ein großes Konzert Im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr.