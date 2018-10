Lingen. Die Fußballmannschaft der Mosikschule Lingen hat jetzt beim Bundesentscheid der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung den fünften Platz belegt.

Wie das Christophorus-Werk Lingen weiter mitteilt, fand das Bundesfinale unter dem Motto „Jugend trainiert für die Paralympics“ Ende September in Berlin das Bundesfinale in verschiedenen Sportarten wie Fußball, Schwimmen, Leichtathletik und Rudern statt.

"Hervorragende Leistung"

Die Fußballmannschaft der Mosaik-Schule Lingen – eine anerkannte Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes Lingen –, die in diesem Jahr bereits den Weser-Ems-Cup und die Meisterschaft auf Landesebene gewonnen hatte, reiste als offizieller Vertreter des Landes Niedersachsen in die Hauptstadt. Dort traf das Team drei Tage lang auf die Siegermannschaften der anderen 15 Bundesländer. Im Fußball konnten sich die zehn Schüler der Mosaikschule durch eine hervorragende Leistung gut behaupten. Lediglich gegen die späteren Gewinner des Turniers aus Bayern und die Mannschaften aus Berlin und Hessen verlor die Mannschaft klar. Doch das tat der Freude, an der Meisterschaft teilnehmen zu dürfen, keinen Abbruch.

Ereignis mit bleibendem Eindruck

Mosaik-Schüler Luan Ukaj, Kapitän der Mannschaft, ist stolz auf seine Mitspieler: „Wir haben richtig gut gespielt und uns richtig gut geschlagen“. Sebastian Schöttmer, Stefan Schröder und Tobias Schnieders begleiteten als pädagogische Mitarbeiter der Mosaikschule das Team nach Berlin. Schöttmer fasst zusammen: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das war ein riesiges Erlebnis. Nicht nur das Turnier an sich, sondern auch die große Abschlussveranstaltung in der Max-Schmeling-Halle, die Führung durch die Katakomben des Olympiastadions und die Besichtigung der größten Sehenswürdigkeiten haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Team möchte Erfolg wiederholen

Im kommenden Frühjahr beginnt die nächste Qualifikation für dieses Bundesfinale auf Bezirk- und Landesebene. Das Team der Mosaik-Schule wird alles versuchen, sich wieder für dieses großartige Ereignis qualifizieren zu können.