Bereits zum 13. Mal haben Dritt- und Viertklässler gemalt und mit ihren Bildern dem Kimba-Kalender und damit auch dem kleinen Löwen, Leben eingehaucht. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie ihren Kalender jetzt in der Paul-Gerhard-Schule in Lingen bewundert und vorgestellt.

„Heute steht ihr Kinder mit euren ganz vielen tollen Bildern im Vordergrund“, sagt Wilhelm Krümpel vom Lions Club Lingen Machurius und mitverantwortlich für das Kinderhilfsprojekt Kimba. „Mit euren Bildern tragt ihr dazu bei, dass wir Kindern helfen können“, wendet Krümpel sich direkt an die kleinen Künstler. „Ihr helft also anderen Kindern, die in Not geraten sind.“ Dabei handelt es sich um ganz unterschiedliche Notlagen: sei es, dass es an Sachmitteln beispielsweise für die Schule fehlt, Kinder nicht mit auf Klassenfahrten können oder vieles mehr. Den Kindern dann helfen zu können, mache den ehrenamtlichen Mitgliedern des Lions Clubs „einen Heidenspaß“, sagt der Gründer des Projektes, Christoph Stöckler. „Wir konnten bereits tausenden von Kindern und ihren Eltern helfen“, ergänzt Krümpel. Das Motto des Hilfsprojektes „Kimba kämpft für Kinder“, nehmen sich alle zu Herzen.

Viele viele Bilder

Die Anzahl der Einsendungen war auch in diesem Jahr erneut enorm. Grundschüler aus 30 Grundschulen haben sehr, sehr vielen Bilder eingesendet und schlussendlich musste sich das Gremium auf 15 Bilder einigen, die nun die zwölf Monate und Titel- und Schlussblatt des neuen Kalenders zieren. „Es ist schwer zu entscheiden, wer denn nun die besten sind“, erklärt Krümpel weiter. Mit all den Einsendungen hätten auch direkt mehrere Kalender bestückt werden können, meint er. Doch schlussendlich konnten die Gewinner festgestellt werden, die sich nun über ihren eigenen Kalender und 30 Euro für die Klassenkasse freuen.

Der kleine Löwe Kimba

Der kleinen Löwe Kimba erlebt und hilft viel auf den farbenfrohen Bildern der kleinen Künstler. Sei es, dass er ein Kind im Rollstuhl unterstützt, Angst nimmt, tröstet oder auch mal beim Kirschenpflücken mit dabei ist. Quer durch die Jahreszeiten und das Leben geht es. Stolz erklären die Kinder, was sie gemalt haben und auch warum. Greta Kopp aus der vierten Klasse der Grundschule Schepsdorf erklärt, dass das Kind auf ihrem Bild nicht mit in das Zeltlager fahren konnte, weil die Familie es sich nicht leisten konnte. Doch mit Kimbas Hilfe war es dann doch möglich. „Es ist schön, aktiv helfen zu können“, fasst Krümpel das Kinderhilfsprojekt zusammen.

Erworben werden kann der Kimba-Kalender für neun Euro bei der Buchhandlung Holzberg, Wohnart Kathi Hüllsieck, Kaufhaus Brackmann, Weinhandlung Willenbrock, BvL Elektrohaus und Profi Friesen.