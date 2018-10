Lingen. In der Kleinkunstreihe „Studioprogramm“ haben im ausverkauften Professorenhaus drei temperamentvolle Musicaldarstellerinnen, die sich unter dem Namen „Damenbesuch“ zusammengetan haben, das überwiegend weibliche Publikum mit ihrem Programm „Unbeschreiblich weiblich“ begeistert.

Michele Connah, Claudia Wölfel de Mejia und Stefanie Görtemöller nutzten die Bühne, um dem Publikum von ihren drei Gemeinsamkeiten, dem Gesang, ihrem Alter (Mitte dreißig) und dem Leben als geschiedener Single auf unterschiedliche Weise zu berichten. Dabei nahmen sie kein Blatt vor den Mund, bedienten sich slapstickreich aus dem Fach der Komik und sangen über Schuhe, Lampenfieber oder dem Spagat zwischen Karriere und Familie.

Verschiedene Typen

Trotz dieser Gemeinsamkeiten wurden schnell auch ihre Unterschiede deutlich, mit denen sie pointierte Spannung erzeugten. Das Trio ließ das Publikum an der individuellen Verarbeitung ihrer Ehescheidungen und ihrem Leben als Single teilhaben. Michele ist, wie Claudia und Steffi bekundeten, der bockige Typ. Dies versuchte Michele weit von sich zu weisen. Doch als sie zur eingespielten Musik von „Männer“ von Herbert Grönemeyer lauthals den Text zu singen begann, wusste das Publikum nur allzu gut , wie das mit der bockigen Trauer gemeint war. Hingegen ist Claudia, laut Michele, eher der jammernde Typ, der stets auf der Suche nach der einzig wahren Liebe ist und Steffi, singend zur Musik von „My Heart Will Go On“ (Titanic) den theatral würdevollen Umgang zelebrierte.

Zunehmende Ansprüche

Im Laufe des abendfüllenden Programms erwiesen die drei sich als unterhaltsame Ratgeber in Sachen „Liebe“, „Trennung“ und „Partnersuche“. Die Bezeichnung „geschieden“ empfinden sie als diskriminierend, da zum Beispiel in Partnerbörsen dieser Status als Charakterschwäche bezeichnet wird. Ferner haben sie festgestellt, dass mit zunehmendem Alter die Ansprüche an einen Partner steigen würden und Frauen eine größere Single- Kompetenz und weniger Angst vor dem Alleinsein hätten.

Zu schrill und albern

Um ihrer Auseinandersetzungsfreude auf facettenreiche Weise Ausdruck zu verleihen, griffen sie immer wieder auf bekannte Songs, wie „Wo ist die Liebe geblieben?“ von Andreas Bourani, „If you wanna be my lover“ von den Space Girls oder „I will always love you“ (Withney Houston) zurück. Mit ihrer großen Spielfreude und ihrem Hang zur Komik vergaloppierten sie sich jedoch auch ein oder andere Mal, indem sie einige Songs ein wenig zu schrill oder zu albern darboten.

Berührende Kraft

In ihren eigenen Songs bewiesen sie hingegen durchgängig eine authentische und vor allem berührende Kraft. Das kam vor allem mit dem von Michele komponierten Song über ihre Ängste zum Ausdruck. So kam auch endlich das auf der Bühne platzierte Keyboard zum Einsatz. Highlights waren auch die A-Capella Songs. Mit kräftigem Applaus sorgte das Publikum noch für eine Zugabe aus dem Musical „Drei Musketiere“.