Lingen. Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steigt weiter: In Lingen sollen daher rund acht Millionen Euro in die Einrichtung eines Krippenhauses in der ehemaligen Tennishalle Grün-Weiß an der Kiesbergstraße sowie zwei neue Kindertagesstätten neben der Halle und am Telgenkampsee investiert werden.

"Die äußerst positive Geburtenentwicklung in Lingen und die gute Arbeitsmarktlage haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen geführt", erklärte die in der Stadtverwaltung für diesen Bereich zuständige Dezernentin Monika Schwegmann jetzt im Jugendhilfeausschuss. So seien bereits zum laufenden Kitajahr gemeinsam mit den kirchlichen Trägern teilweise sehr kurzfristig vier neue Krippen- und Kitagruppen mit rund 140 Plätzen eingerichtet worden.

600 statt 500 Kinder pro Jahr

"Auch in den kommenden Jahren ist mit einem erhöhten Platzbedarf in den Lingener Kitas zu rechnen", ergänzte Schwegmann. Seien im Bereich der Stadt Lingen bislang durchschnittlich 500 Kinder pro Jahr geboren worden, liegt laut der Verwaltungsvorlage die aktuelle Geburtenentwicklung rund 20 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt.





"Darüber hinaus haben wir in Lingen auch durch mehr Zu- als Wegzüge weitere Zuwächse. Insgesamt gehen wir daher aktuell von rund 600 Kindern je Jahrgang aus", ergänzte die Dezernentin. Dies habe Auswirkungen auf die Kitas, die zeitversetzt auch im Bereich der Grund- und der weiterführenden Schulen zu spüren sein werden.

Immer mehr jüngere Kinder

Neben dieser Entwicklung habe sich auch das Anmeldeverhalten verändert. "Kinder werden heute teilweise schon mit rund sechs Monaten in die Krippe gegeben, da die Eltern aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage früh an den Arbeitsplatz zurückkehren", erklärte Schwegmann. So lag 2018 die Betreuungsquote bei den unter dreijährigen Kindern bei 44,6 Prozent. Die Stadt rechnet kurzfristig mit einem weiteren Anstieg auf 55 bis 60 Prozent.

Insgesamt ergibt sich im vorschulischen Bereich im Jahr 2018 damit ein kalkulierter Platzbedarf für 2256 Kinder – 735 für Kinder unter und 1574 Plätze für Kinder über drei Jahren. 2022 rechnet die Stadt hingegen mit einem Bedarf für 2819 Kinder (1080 im U-3- und 1739 im Ü-3-Bereich).

Drei bis vier weitere Kitas notwendig

Nach Angaben der Stadt sind daher in den nächsten Jahren bei gleichbleibender Entwicklung voraussichtlich drei bis vier weitere größere Einrichtungen notwendig. "Bereits heute müssen daher große Anstrengungen unternommen werden, um den 2019 und in den Folgejahren erwarteten Bedarf insbesondere an Krippenplätzen zu decken", betonte Schwegmann.

Viele kirchlichen Träger wollen nach den jüngsten Ausbauprojekten auch nicht mehr die Trägerschaft für weitere Einrichtungen übernehmen. Vielfach sei laut Schwegmann von Eltern auch der Wunsch nach konfessionsfreien kommunalen Kitas geäußert worden. Daher sollen die neuen Einrichtungen auch in städtischer Trägerschaft betrieben werden.

Zustimmung für Ausbaupläne

Einstimmig befürworteten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses schließlich den Vorschlag der Verwaltung, für knapp zwei Millionen Euro die ehemalige Tennishalle von Grün-Weiß an der Kiesbergstraße zu einem Krippenhaus mit maximal 90 Plätzen umzubauen. "Derzeit werden die Pläne und die Kostenanalysen erarbeitet. Die Fertigstellung ist zum Sommer 2019 geplant – von daher soll noch in diesem Jahr mit den Ausschreibungen begonnen werden", erklärte die Dezernentin auf Nachfrage unserer Redaktion. Zuschüsse werden vom Land (1,08 Millionen Euro) und vom Landkreis (knapp 400.000 Euro) erwartet.

Zwei weitere neue Kitas

2020 ist zudem die Fertigstellung einer Kita mit sechs Gruppen neben der ehemaligen Grün-Weiß-Halle für den Einzugsbereich Laxten, Darme und das Strootgebiet geplant. Die Kosten werden derzeit mit 3,1 Millionen Euro kalkuliert, dafür werden 360.000 Euro Zuschüsse vom Land und 530.000 Euro vom Kreis erwartet.

Für das nördliche Stadtgebiet ist zudem der Bau einer Kita mit fünf bis sechs Gruppen im Bereich des Telgenkampsees geplant. 2,9 Millionen Euro sind dafür aktuell kalkuliert, 360.000 Euro Zuschüsse könnten vom Land und 420.000 Euro vom Landkreis kommen. Die Fertigstellung ist 2021 geplant. Eine besondere Herausforderung bei der Umsetzung der Pläne werde dabei laut Schwegmann die Gewinnung sozialpädagogischer Fachkräfte sein.

Eine Abstimmung von weiteren Ausbaumaßnahmen laufen nach Aussage der Dezernentin derzeit auch mit der Nachbargemeinde Bawinkel, da die Krippen- und Kindergartenkinder aus dem Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar die Kita in Bawinkel besuchen – wie in Lingen gibt es aber auch in Bawinkel derzeit eine große Nachfrage nach Krippenplätzen.

Platzbedarf vor allem im Stadtgebiet

"Wir begrüßen diese Pläne ausdrücklich. Das ist eine schöne ,Mammutaufgabe`, für die die Stadt aber auch gut gerüstet ist", erklärte Jürgen Herbrüggen von der CDU-Fraktion. Die Ortsteile dabei im Blick zu behalten mahnte der CDU-Ratsherr und Holthauser Ortsbürgermeister Uwe Dietrich an. "Das machen wir. Momentan ist der Bedarf im Stadtgebiet aber besonders groß", erklärte Schwegmann.