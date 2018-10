Lingen. Bereits zum zehnten Mal organisierten die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Kulturforum Sankt Michael den beliebten Musikfrühschoppen „Bier & Buletten“.

Dafür hatte der kleine Verein einiges vorzubereiten, denn Zapfanlagen, Bierfässer, Getränkekisten, Weinkartons, Gläser etc. mussten in die ehemalige Kirche am Langschmidtsweg in Lingen gebracht und aufgebaut werden. Als alles dekoriert war und die ersten Buletten in der Pfanne brutzelten, strömten die Gäste in das Kirchenschiff, das vor über fünfzehn Jahren zum bekannten Konzert- und Theatersaal in privater Trägerschaft umgebaut worden ist.

Jazzvergnügen

Zwar erfreut sich das Jazzvergnügen von Anfang an größter Beliebtheit, doch das kleine Jubiläum sprengte alle bisherigen Besucherzahlen. Nach weiterer Zusatzbestuhlung und engem Aneinanderrücken auch an den Stehtischen waren alle froh, dass trotzdem für genügend frischen Gerstensaft und Buletten gesorgt war. Für diese zehnte Veranstaltung war die traditionsreiche Old Merry Tale Jazzband aus Hamburg angereist, die das Publikum nun schon zum wiederholten Male mit ihrem unverwechselbaren Sound begeisterte.

Könner an den Instrumenten

Ausgesprochen spielfreudig servierte sie dem Publikum ihren Hot Jazz, New Orleans und Swing, genau die Musik, die sich die zahlreichen Fans auf dem sonntäglichen Vergnügen in Lingen wünschten und alle in beste Laune versetzte. Sogar die Oldies, zu denen auch deutsche Titel gehören, waren den Zuhörern noch bestens bekannt, denn bei „Hallo kleines Fräulein“ oder „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn“ – beides Originalhits der Band – wurde fröhlich eingestimmt.

Späße und Anekdoten

Zwischen den Stücken gab Jost Münster immer wieder kleine Anekdoten und Späße zum Besten und winkte schließlich einen der Dauerzapfer vom Biertresen zum Song „The Sheikh of Araby“ heran, weil dieser einen dazu so passenden Schnauzbart trägt und ihm die Damen vom Bulettenstand bereitwillig als „Harem“ folgten. Jost „Addy“ Münster (Posaune), Gründungsmitglied der Old Merry Tale Jazzband, die sich im Jahr 1956 formierte, agiert immer noch als Leader der Gruppe, auch wenn die sechs anderen Musiker inzwischen jüngeren Generationen angehören. Gemeinsam aber ist allen Spielern, dass sie Könner an ihren Instrumenten sind, wie nicht nur die Soli bewiesen: Gerald Bartels (bass), Lorenz Boesche (piano), Dave Bowler (drums, vocal), Sven Harnisch (guitar), Mulf-Uwe Hollmer (trumpet) und Rainer Regel (saxophone, clarinet).

Weiße Mäuse

Bis in den Nachmittag zog sich der gelungene Musikfrühschoppen hin, der für beste Unterhaltung sorgte. Mit der traditionellen Verteilung einer Süßigkeit in Form von weißen Schaummäusen, wurde dann aber auch dem letzten Gast klar, dass „Bier & Buletten“ zu Ende ist, wenn man weiße Mäuse sieht...