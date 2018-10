Lingen. Nach seiner Multimedia-Show von vor zwei Jahren kommt nun Ian Anderson mit Jethro Tull mit seinem rockigen „Best of-Programm“ am 10. April 2019 um 20 Uhr in die Lingener Emslandarena.

Während Anderson im November 2016 in Lingen seine Multimedia-Show präsentierte, die ähnlich angelegt war, wie ein Theaterstück, dürfen die Fans bei seiner aktuellen Tour ein Konzert mit den besten Songs seiner Band erwarten.

60 Millionen verkaufte Alben

Es war der 2. Februar 1968 im weltberühmten Marquee Club in der Wardour Street, als Jethro Tull erstmals unter diesem Namen auftraten. Die Gruppe sollte zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Bands ihrer Ära werden und mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit das kulturelle, kollektive Bewusstsein der Menschen erweitern.

Welttournee

Um dieses Goldene Jubiläum zu feiern, präsentiert Ian Anderson 50 Jahre Jethro Tull mit einer Welttournee. Gründer, Frontmann und Flötist, Ian Anderson, wird mit Recht die Ehre zu teil, die Flöte als Hauptinstrument einzuführen. Die Band zeigt damals wie heute, dass sie musikalisch zu den ganz Großen gehört. In ihrem aktuellen Programm jagt ein musikalischer Höhepunkt den nächsten. Das Publikum darf sich freuen auf eine Songauslese mit der berühmten Bach-Adaption „Bourrée“, dem Kabinettstück „Nothing Is Easy“, Auszüge aus dem Werk „Thick As A Brick“ und den Klassikern wie „Locomotive Breath“ oder „Aqualung“.

Materialmix

Jethro Tull gehören zu den meistverkauften Progressive Rock Künstlern aller Zeiten und ihr vielfältiges, musikalisches Spektrum umfasst Folk, Blues, Classic sowie Heavy Rock. Die Jubiliäumskonzerte werden einen breitgefächerten Materialmix aufweisen, von denen einige Stücke durch die Anfangszeit geprägt werden, bis hin zu den „heavy hitters“ der späteren Tull-Alben.

Auch für die jüngere Generation

Ian Anderson (Querflöte, Akustik-Gitarre, Gesang) wird gemeinsam mit Bassist Greig Robinson, Keyboarder John O’Hara, Schlagzeuger Scott Hammond, Vokalist Ryan O’Donnell und dem deutschen Sologitarristen Florian Opahle die Bühne rocken. Nicht nur alte Tull Fans, sondern auch Musikliebhaber der jüngeren Generation werden voll auf ihre Kosten kommen.

Vorverkauf startet

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Freitag, 19. Oktober. Tickets ab 51 Euro (plus Gebühren) gibt es unter anderem bei www.deinticket.de und in den Geschäftsstellen der Tageszeitung.

