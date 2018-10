Lingen. "MIT am Mittwoch" heißt ein neues Format, das die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT) in Lingen ausprobiert. Der Kreisverband hatte zur Premiere am Mittwochabend Oberbürgermeister Dieter Krone eingeladen.

Unter dem Motto „Auf ein Bier mit…“ hat der Vorsitzende des Kreisverbands Wolfgang Paus den Oberbürgermeister in der Alten Posthalterei begrüßt, damit dieser Einblicke in das Führen einer Stadt geben konnte. Rund 20 Personen waren der Einladung von MIT gefolgt.



Schwerpunkt: Vereinbarkeit Familie und Beruf

Krone widmete sich zunächst strukturellen Bereichen. So betonte er, dass die Gewerbesteuer in der Stadt Lingen eine große Rolle spiele. „Die Kassenlage der Stadt lässt Einiges zu“, gab er sich positiv. „Dadurch haben wir Spielräume.“ Einen Schwerpunkt setze er bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In den letzten Monaten habe Lingen einen Zuzug von monatlich 50 bis 100 Einwohnern sowie einen Geburtenüberschuss zu verzeichnen gehabt. Das sei positiv, aber erhöhe auch den Druck auf die Stadt, entsprechende Infrastruktur für alle zu schaffen.

Erfolgsmodell duales Studium

Als Beispiel nannte er die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. „Es gehört auch zur Wirtschaftsförderung, dass es Krippenplätze für jedes Kind gibt, so dass die Eltern guten Gewissens arbeiten gehen können“. Dieses ziehe sich weiter durch die Grundschulen, über die weiterführenden Schulen bis zur Hochschule. Hier nannte er das duale Studium als besonderes Erfolgsmodell.



Immer weniger Fläche verfügbar

Baugrundstücke seien freilich das andere wichtige Thema für eine wachsende Stadt. „Wir versuchen, weitere Wohnbauplätze zu finden“, bekräftigte Krone. Es seien allerdings immer weniger Flächen verfügbar. Die Zwischenfrage von Paus, ob die Administration der wachsenden Bevölkerung überhaupt nachkommen könne, fand Lingens Oberbürgermeister berechtigt. „In neuen Wohngebieten müssen die Grünflächen auch gepflegt und die neuen Straßen gewartet werden. Mehr Kinder bedeuten mehr Essensausgaben in den Schulen“, für all das werde Personal benötigt.

"Die Kulturmetropole der Region“

Als besonders wichtig erachte Krone die Lebensqualität, die sich aus dem kulturellen Angebot einer Stadt ergebe: „Lingen ist die Kulturmetropole der Region.“ Dazu zähle auch das äußere Erscheinungsbild. So freue er sich darauf, dass nach dem geplanten Umbau des Bahnhofsgebäudes die historische Sichtachse vom Bahnhof bis zum Alten Rathaus wieder mit neuem Glanz versehen sei. Zudem biete Lingen noch Potential durch „Leben am Wasser“, besonders am alten Hafen.

Nachholfbedarf beim digitalen Rathaus

Kritische Nachfragen gab es nach der Zukunft Lingens als Energiestandort. Hier gab sich Krone optimistisch. Ein Teilnehmer schilderte seine Erfahrungen mit einer Gewerbeumsiedlung von Meppen nach Lingen: Stichwort digitales Rathaus. Hier gebe es seiner Meinung nach noch einigen Nachholbedarf in Lingen. Diese Meinung teilte Krone und versprach: „Da wollen wir ran“.

Paus: Zeitgeist getrofffen

Der Vorsitzende des MIT-Kreisverbands Paus wertete die gute Anmeldequote für das erste MIT am Mittwoch als Erfolg: „Diese Gespräche mit interessanten Menschen aus der Region sind so geplant, dass sie sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Wir haben bewusst einen kleinen Rahmen gewählt für dieses Format, und dass so viele gekommen sind, spricht dafür, dass wir den Zeitgeist getroffen haben.“ Das nächste Treffen werde voraussichtlich am 13. Februar stattfinden, kündigte Paus an.