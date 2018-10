Auf viele Besucher freuen sich die Akteure der Kolpingtheatergruppe Bramsche. Foto: Kolpingtheatergruppe Bramsche

Lingen. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie Bramsche präsentiert die Komödie "Kampf der Mächte or wenn de Adam ahn sien Eva“. Die Premiere des plattdeutschen Stückes in drei Akten von Rolf Sperling und Stefan Bermüller findet am 26. Oktober im Gasthof Schotte statt.