Lingen. Der Fanfarenzug Damaschke hat jetzt bei einem Besuch in Lingens Partnerstadt Marienberg ein gemeinsames Konzert mit den "Schallis aus'm Arzgebirg" gegeben.

Wie der Fanfarenzug weiter mitteilt, traten die beiden Musikzüge auf der Bühne in der Marienberger Stadthalle auf und begeisterten das Publikum. Im Zuschauerraum fungierten die beiden befreundeten Schützenvereine aus Damaschke und Marienberg als Fanclubs. Moderiert wurde der Abend von „DJ Klimperkiste“ Michael Gürtler. Der Fanfarenzug spendete seine Gage der Marienberger Grundschule Lauterbach, die Spielgeräte für den Pausenhof anschaffen möchte.

Rahmenprogramm

Am Vormittag hatten es die Lingener bei einem Besuch auf dem Schießstand des Marienberger Schützenvereines so richtig krachen lassen und sich im Bogenschießen und Lassowerfen versucht. Außerdem spielte der Fanfarenzug beim Oldtimertreffen auf dem Marienberger Marktplatz. Abends gab es auf dem Schießstand ein Lagerfeuer Kessel Gulasch. Und während für den Schützenverein am nächsten Tag die Heimfahrt auf dem Programm stand, machte der Fanfarenzug einen Abstecher nach Prag.