Lingen. Die größten Opern- und Balletttalente live aus dem Royal Opera House London und der Metropolitan Opera New York live erleben. Dafür müssen Lingener jetzt nicht mehr weit reisen. Das Filmtheater Cineworld zeigt im Kino eins jeweils Liveübertragungen.

Im Oktober 2018 ist die preisgekrönte Veranstaltungsreihe in eine neue Saison gestartet. Diese Serie läuft bereits in der 13. Spielzeit in deutschen und österreichischen Kinos und jetzt erstmals auch in Lingen. Insgesamt werden zehn Opern mit international berühmten Opernstars wie Anna Netrebko präsentiert.

Mit Sekt und Canapés

"Wir wollten das Angebot des Kinos breiter aufstellen", begründet Amelie Wilde dieses neue Angebot. Die 29-Jährige unterstützt seit 1. Januar 2018 als Theaterleiterin die Inhaberin und Geschäftsführerin Gisela Eckholt, die gleichzeitig auch ihre Tante ist. "Kino soll mehr zum Erlebnis werden", sind sich beiden Damen einig. "Mit mit den Opern-Aufführungen soll der Aufenthalt in unserem Haus zu einem besonderen Abend werden". Dazu gehört nach Auffassung von Eckholt und Wilde auch der äußere Rahmen. So waren bei der ersten Vorführung am 6. Oktober, als die "Aida" von Giuseppe Verdi gezeigt wurde, im Foyer und beim Zugang zum Kino rote Teppiche ausgelegt. Zum Empfang gab es Sekt und in der Pause Canapés. Eine Idee, die beibehalten werden soll, zumal Sekt und Snack im Eintrittspreis von 29 Euro enthalten sind.

Soundsystem von Atmos

"Preislich sind wir leider nicht sehr flexibel, da wir einen Großteil der Einnahmen an den Verleih abgeben müssen", begründet Amelie Wilde. Doch sie verspricht den Zuhörern ein "tolles Erlebnis". Denn im Kino eins, das mit 325 Plätzen den größten Vorführraum und die größte Leinwand besitzt, sorgten rund 50 Lautsprecher mit dem neuen Soundsystem von Atmos für einen hochwertigen Klang. Da bei den Übertragungen, die per Satellit live in die Kinosäle gespielt werden, zahlreiche Fernsehkameras im Einsatz sind, können die Zuschauer Szenen aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen und die Protagonisten quasi hautnah erleben. "Sie sitzen hier sozusagen in der ersten Reihe", schmunzelt Gisela Eckholt.

Deutsche Untertitel

Je nach Länge der Opern gibt es eine oder zwei Pausen, wobei in der ersten Canapés angeboten werden. Die Anfangszeit liegt meist bei 19 Uhr. Eine Ausnahme ist die Wagner-Oper "Die Walküre", die wegen einer Gesamtzeit von mehr als fünf Stunden bereits um 17 Uhr beginnt. Die Opern werden jeweils in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln übertragen.

Ticketkauf schon möglich

Dass Interesse an derartigen Events besteht, zeigte sich nach Aussage der beiden Frauen schon im ersten Halbjahr. Da wurden als Probelauf "La Traviata" und "La Bohème" gezeigt. "Es waren zwar nicht sehr viele Besucher da, dennoch machte uns die positive Resonanz Mut, die Reihe für die komplette Saison anzubieten." Insgesamt werden bis Mai 2019 noch neun Opern gezeigt. "Für einige besonders beliebte Werke wie "Carmen" und "La Traviata" sind schon die ersten Reservierungen eingegangen", freut sich die Theaterleiterin. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass im Vorverkauf bereits Karten für alle Opern zur Verfügung stehen. Sie können über die Homepage des Kinos oder telefonisch unter 0591/ 9661600 reserviert werden.