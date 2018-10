Lesung mit Michael Serrer in Lingen: Die Goethes bei Blanke CC-Editor öffnen

Vor einem zahlreich erschienenen Publikum stellten Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW, und Verleger Georg Aehling (rechts) das Buch "Die Goethes in Weimar" in der Lingener Galerie von Robert Blanke und Dirk Diederich in der Burgstraße vor. Foto: Bernhard Kües

Lingen. Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW und Verleger Georg Aehling aus Lingen stellten in der Galerie von Robert Blanke und Dirk Diederich in der Burgstraße das Buch "Die Goethes in Weimar – Verfall einer Familie" mit einer Lesung und einem Gespräch mit einem zahlreich erschienenen Publikum vor.