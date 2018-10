Lingen. Menschen Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: Das hat sich Exel – die Existenzgründungsinitiative Emsland – zur Aufgabe gemacht. Eine deutschlandweite Gründerwoche findet dazu vom 12. bis zum 18. November 2018 statt. Zudem haben Interessierte auch in Lingen die Möglichkeit, sich beim Existenzgründertag am 10. November in der Halle IV zu informieren.

Zwischen 100 und 180 Besucher finden sich jährlich zum Existenzgründertag ein, berichtet Mechtild Gerling von der Emsland GmbH. Die Betriebs- und Kommunikationswirtin hat schon viele positive Geschichten von jungen Existenzgründern miterlebt und verfolgt. „Das Konzept hat sich bislang bewährt“, sagt Gerling über das Netzwerk für potenzielle Unternehmer.

Der Weg zur Selbstständigkeit

Das beweisen auch Lena-Marieke Rosemann – sie ist selbstständig im Bereich Design und Papeterie –, Bestatterin Lena Lajiq, Bauunternehmer Nico Robben sowie Joaquin Sandiano, der mit seinem Bruder Ignacio in der Gastronomie fußgefasst hat. „Es geht beim Gründertag auch darum, Leute zu Wort kommen zu lassen, die es bereits geschafft haben“, erklärt Gerling. Deshalb werden die vier Unternehmer am 10. November ihre persönlichen Geschichten hin zur Selbstständigkeit erzählen und sich den Fragen der Besucher stellen.

„Was leer ist, ist leer“

Sie haben alle wichtigen Schritte bereits hinter sich gebracht, angefangen bei Konzepten und Business-Plänen. Das Wichtigste jedoch: „Es muss eine sinnige Idee sein. Man braucht keinen Sand in der Wüste verkaufen“, weiß Sandiano, der 2013 von Argentinien nach Deutschland auswanderte. Er und seinen Bruder haben sich mittlerweile mit dem Unternehmen Yoyos im Lingener Lookentor einen Namen gemacht, und das über die Grundidee des Frozen Yoghurts – also dem Joghurt-Soft-Eis – hinaus. Ihnen geht es um täglich frisches Essen, dass eben nicht den ganzen Tag verfügbar ist. So wollen sie unter anderem der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. „Was leer ist, ist leer“, hebt Sandiano hervor.

„Regionalität spielt hier eine große Rolle.“

Für Rosemann war die Selbstständigkeit schon lange ein gestecktes Ziel auf der Karriereleiter. Nicht zuletzt da es ihr durch ihren Vater „in die Wiege gelegt wurde“, sagt sie. Nach ihrem Studium in Dortmund zog es die junge Frau in das Emsland, wo sie festgestellt hat: „Regionalität spielt hier eine große Rolle.“ All ihre Kunden – hauptsächlich seien dies Brautpaare – befinden sich im Umkreis.

Kein rauer Ton

Beeindruckt zeigten sich die Veranstalter während des Pressegesprächs, darunter beispielsweise Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Lingen, von dem 22-jährigen Robben. Nach seiner Meisterprüfung gründete er das Bauunternehmen Robben in Meppen. „Das Handwerk boomt“, sagt er. Dennoch, oder gerade deshalb, liegt ihm das Wohlergehen seiner Mitarbeiter sehr am Herzen. „Sonst ist der Ton auf dem Bau eher rau. Bei uns ist das nicht so.“ Etwas, das sich herumspricht: Rund alle zwei Wochen lägen Bewerbungen um eine Stelle auf dem Tisch. Robben ließ sich vor allem von der IHK beraten, trat ebenfalls der Innung bei: „Sie ist quasi wie mein Büro und nimmt mir viel Arbeit ab.“

Erfahrungen weitergeben

Lena Lajiq, als vierte im Bunde, hat als Bestatterin einen Beruf gewählt, der viel Einfühlungsvermögen und Sensibilität abverlangt. „Intern nennen wir uns Eventmanager“, erläutert die 25-jährige. Anfang des Jahres übernahm sie von ihrem ehemaligen Chef das Bestattungsinstitut Efken in Meppen. Sie selbst habe eine sehr gute Ausbildung genossen, in der sie gefördert und gefordert wurde. „Deshalb möchte ich meine Auszubildenden so ausbilden, wie ich selbst ausgebildet wurde“, betont sie. Das bedeutet: von Beginn an Kontakt zu den Verstorbenen und den Angehörigen.

Anzeige Anzeige

Die Jungunternehmer haben die ersten Hürden bereits genommen. Nun möchten sie ihr Wissen weitergeben. Beim Existenzgründertag am 10. November von 10 bis 13 Uhr wird neben den vier Gründern auch Daniela Ben Said, Managementtrainerin und Coach aus Osnabrück, einen Vortrag halten. Für die Veranstaltung in der Lingener Halle IV ist eine Anmeldung auf www.ex-el.de/veranstaltungen oder unter Tel. 05931/444017 bis zum 5. November erforderlich.