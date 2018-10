Lingen. Die Shows von Luke Mockridge sind offenbar beliebt. Innerhalb von 24 Stunden sind mehr als 100.000 Tickets für die Auftritte in Deutschland verkauft worden. Viele Shows sind bereits ausverkauft, auch die in der Emslandarena in Lingen.

"Welcome im Luckyland" heißt seine dritte und nach eigenen Angaben größte Live-Tour. Mit diesem neuen Programm will der Entertainer in Lingen seine Fans am 14. und 15. April in der Emslandarena begeistern. Nachdem Luke Mockridge mit seinem letzten Liveprogramm „Lucky Man“ neue Maßstäbe gesetzt, und die Zuschauer dabei auf eine Reise der Selbstfindung mitgenommen hat, wechselt er jetzt die Perspektive: "Welcome im Luckyland" ist der Blick auf eine Welt, die uns ständig als Dystopie verkauft wird.

Hallen mit bis zu 14.000 Menschen

Ende 2012 feierte Luke Mockridge mit seinem ersten Solo-Programm „I’m lucky, I’m Luke“ Premiere. Seine Tour führt ihn, neben Kurzauftritten und Moderationen, durch ganz Deutschland. Mit diesem und seinem zweiten Erfolgsprogramm „Lucky Man“ hat der 29-Jährige Hallen mit bis zu 14.000 Menschen gefüllt. Bei seiner kommenden Tour könnten es noch mehr werden. Laut seinem Management sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 100.000 Tickets für die Auftritte in Deutschland verkauft worden. Viele Shows sind bereits ausverkauft, auch die am 14. und 15. April 2019 in der Emslandarena in Lingen.

Nur noch wenige Tickets erhältlich

Diejenigen, die nun aber doch noch Tickets ergattern wollen, sollten sich beeilen. Einige wenige Tickets gibt es noch für die Auftritte in der Westfalenhalle Dortmund (23. und 24. Mai 2019), in der Barclaycard Arena Hamburg (27. und 28. April 2019) sowie in der König-Pilsener-Arena Oberhausen (23. und 24 Mai 2019).