Lingen. Wie haben Niederländer den Zweiten Weltkrieg und die Deutschen erlebt? Dies haben jetzt Schüler vom Georgianum in Lingen beim Besuch von Tjerk Tjerkstra erfahren: Der Urgroßvater einer Schülerin des Gymnasiums berichtete zwei Stunden aus seinem Leben. Und die Schüler hörten gespannt zu.

Tjerkstra spricht an diesem Tag zum ersten Mal vor Schülern. Und dann an einer Schule in Deutschland. "Er war bei den Vorbereitungen für den heutigen Tag schon ein wenig aufgewühlt", berichtet Annemarie Tjerkstra. Sie begleitet ihren Vater, beide wohnen heute in Amsterdam. Aufgewachsen ist Tjerk Tjerkstra allerdings in Sneek in Friesland.

"Ich hatte eine gute Kindheit"

"Es war eine gute Kindheit. 1927 bin ich dort in der Zeit der Weltwirtschaftskrise geboren worden. Viele Menschen hatten keine Arbeit und nur wenig zu essen. Dieses Problem hatten wir nicht", beginnt er seinen Bericht. Seine Eltern führen ein eigenes Geschäft. Eine Dusche und fließendes warmes Wasser habe es in seinem Elternhaus aber auch nicht gegeben. Gebadet wurde einmal in der Woche. Einer nach dem anderen sei dann in einen Waschzuber gestiegen.





Fleisch? Gab es selten. Softdrinks? Auch nicht. "Aber zum Geburtstag oder an besonderen Tagen gab es ein Glas Limonade", erinnert er sich. Ansonsten Wasser. Und Buttermilch. "Die mag ich heute noch gerne." Ein Raunen geht durch die Reihen der Schüler. Mitschüler aus der sechsten Klasse seiner Urenkelin und der elften Klasse des Geschichtslehrers Rüdiger Lemke hören gespannt zu. "Die älteren Schüler haben als Tutoren die jüngeren Schüler auf diesen Tag vorbereitet", erklärt der Lehrer, der das Angebot seiner Schülerin Jaira Hibbel und ihres Urgroßvaters zu dieser ungewöhnlichen Geschichtsstunde gerne angenommen hat.

Vom Privaten lenkt Lemke das Gespräch schließlich auf das Politische. "Die extreme Expansionspolitik Deutschlands haben die Älteren schon gesehen, es aber noch nicht als direkte Bedrohung angesehen." Das habe sich mit der Besetzung der Tschechei geändert. "Von unserer Regierung haben wir aber immer beschwichtigende Worte gehört. Man wolle neutral bleiben", erinnert er sich.

"Habt Ihr gehört? Es ist Krieg!"

Am Morgen des 10. Mai 1940 seien sie von ihrem Geschäftsführer, sein Vater war bereits gestorben, früh geweckt worden: "Habt Ihr schon gehört? Es ist Krieg. Deutsche Fallschirmspringer sind bei Den Haag abgesprungen." Entsetzen herrschte im ganzen Ort. "Dann sahen wir unsere erschöpften Soldaten auf dem Rückzug und nach wenigen Tagen war alles vorbei." Da war er 13 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

Anfangs sei alles schnell wieder "normal" geworden: "Soldaten kauften bei uns ein. Dann habe er die ersten Menschen mit einem gelben Stern auf der Kleidung gesehen. Es gab auch einen Streik, der blutig niedergeschlagen wurde. Ich sah, wie die Polizei Menschen erschossen hat - aber niemanden aus unserer Familie." Und es gab eine verschärfte Ausweispflicht. "Wer bei einer Kontrolle keinen vorzeigen konnte, wurde nach Deutschland gebracht. Dafür hatten wir bei uns im Haus auch ein gut verborgenes Zimmer zum Untertauchen eingerichtet. Einmal saß ich dort bei einer groß angelegten Kontrolle mit einem Nachbarn. Wir hörten die Schritte von Männern, die aber glücklicherweise wieder abzogen."

Freund Jan ist verhaftet worden

Sein Freund Jan hatte dieses Glück nicht. "Er wurde auf einem Hof entdeckt, verhaftet und nach Friedrichshafen gebracht. Dort starb er bei einem Luftangriff." Nach der Landung der Alliierten in der Normandie habe sofort eine große Aufregung geherrscht. "Es wurde auf den Straßen getanzt. Aber wir waren zu früh zu optimistisch." Im Frühjahr 1945 war es schließlich soweit: die Befreiung. "Wir konnten uns endlich wieder frei und ohne Angst draußen aufhalten. Und die britischen und kanadischen Soldaten verteilten großzügig Schokolade, welch eine Freude für uns." Tjerk Tjerkstra war 18 Jahre alt.

Ohne Vergebung keine Versöhnung

Konnte er Deutschland nach Kriegsende denn schnell wieder besuchen? "Ja, das ging. Wir hatten dort ja auch Freunde. Und wenn ein Mann wie Otto Frank [Vater von Anne Frank; Anm.d.Verf.] gesagt hat, dass sowohl zwischen Menschen als auch ganzen Völkern ohne Vergebung keine Versöhnung möglich ist und er vergeben hat, dann kann ich doch auch nur vergeben. Ich bin froh, heute hier zu sein und gerade deutschen Schülern dies berichten zu können."