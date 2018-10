Lingen. Am 19. Oktober 1958 weihte Landessuperintendent Kurt Degener die Johanneskirche im Lingener Strootgebiet. Das 60-jährige Bestehen feiert die evangelisch-lutherische Gemeinde am 19. Oktober mit einem Vortrag vom Leiter des Emslandmuseums Andreas Eiynck und am 21. Oktober mit einem Festgottesdienst.

Ursache für die Gründung der neuen Gemeinde und den Bau der Johanneskirche war die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch den starken Zuzug von Flüchtlingen notwendig gewordene Neustrukturierung der stark gewachsenen lutherischen Kirchengemeinde. Denn unter den Flüchtlingen vor allem aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien waren viele evangelisch-lutherische Christen, sodass nach den Angaben in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Johanneskirche die 1939 rund 3300 Mitglieder zählende lutherische Gemeinde in Lingen bis 1950 auf rund 16.000 Mitglieder angewachsen war.

Starker Zuzug nach 1945

Mit der Kreuz-, der Trinitatis- und der Johanneskirche entstanden im Lingener Stadtgebiet nun drei Gemeinden Und die bisher zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gehörenden Seelsorgebezirke Emsbüren, Bawinkel, Wettrup und später auch Biene-Holthausen wurden zu selbstständigen Kapellengemeinden umgewandelt. Im damaligen Kreis Lingen lebten zu diesem Zeitpunkt 68.048 Personen.

Gotthard Gleditsch erster Pastor

Die Landeskirche in Hannover genehmigte daher für Lingen auch eine zweite Pfarrstelle und berief 1951 den gebürtig aus Schlesien stammenden Gotthard Gleditsch in das Amt. Dessen Pfarrbezirk umfasste in etwa das Gebiet der später gebildeten Johanneskirchengemeinde östlich der Bahnlinie von Damaschke im Norden bis Hanekenfähr im Süden. "Dienstfahrzeug" zur Bereisung des weitläufigen Gemeindegebietes war sein Fahrrad, und sein Sohn Hans-Georg begleitete ihn meist und versah den Organistendienst.

Kirchbauverein 1954 gegründet

Großes Ziel war, möglichst schnell einen Versammlungsraum zu schaffen. Dafür wurde 1954 der Kirchbauverein gegründet. Gleditsch, der mit seiner Familie 1956 in das an der Schützenstraße erbaute Pfarrhaus ziehen konnte, warb für den Verein 80 engagierte Gemeindemitglieder. Der Architekt Heino Deeken übernahm die Planungsarbeiten, der Kostenvoranschlag ergab gut 107.000 Euro.

Kirchweihe am 19. Oktober 1958

Im Mai 1957 begannen die Bauarbeiten. Um Geld zu sparen, haben Gemeindemitglieder in mehrwöchiger Arbeit die Ausschachtung der Baugrube unentgeltlich und in Handarbeit übernommen. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 23. Juni 1957, Richtfest wurde nur drei Monate später am 4. Oktober gefeiert. Ein Jahr später trafen am 1. Oktober 1958 die vier Glocken ein, die Einweihung am 19. Oktober 1958 übernahm der damalige Landessuperintendent Kurt Degener. Die Mitglieder des Kirchbauvereins hatten bis dahin umgerechnet knapp 18.000 Euro für den Kirchbau und 2500 Euro für die Glocken gesammelt. Die Johanneskirchengemeinde wurde schließlich im April 1960 offiziell gebildet.

Zwei Festveranstaltungen

Das Kirchenjubiläum feiert die Gemeinde jetzt mit zwei Veranstaltungen: Am Freitag, 19. Oktober, um 19 Uhr wird der Leiter des Emslandmuseums in Lingen, Dr. Andreas Eiynck, in einem öffentlichen Festvortrag in der Kirche die Entwicklung der Stadt Lingen skizzieren und dabei besondere Schwerpunkte auf die Geschichte der evangelischen Kirche in Lingen und natürlich die Johanneskirche setzen. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zu Snacks und Getränken ein. Am Sonntag, 21. Oktober, wird Landessuperintendent Detlef Klahr um 10 Uhr zum Festgottesdienst anlässlich des Jubiläums in der Johanneskirche erwartet.

