Lingen. Das dritte Herbstwochenende verspricht Partystimmung beim zweitägigen Oktoberfest in den Emslandhallen. Ruhigere Töne werden angeschlagen bei den Musiktagen in Emsbüren, einem Benefizkonzert in Handrup und Klaviermusik in Nordhorn. Eine Leseparty, Satire in Nordhorn und ein plattdeutsche Theateraufführungen runden das Programm ab.

O'zapft ist in Lingen: Freitag und Samstag wird ab 20 Uhr zünftig das Oktoberfest in den Emslandhallen gefeiert, mit zünftigem Essen, gefüllten Bierkrügen und bayerischer Volksmusik und Schlagern. Einlass ab 18 Jahren.

Rock mit Massendefekt



Deutschsprachige Rockmusik gibt es Freitag im Alten Schlachthof in Lingen zu hören. Massendefekt stehen dort um 20 Uhr im Rahmen ihrer Pazifik Tour Teil 2 auf der Bühne. Die Texte sind direkt aus dem Leben gegriffen, es geht um Freude, Glück oder Wut, es wird aber niemals gefühlsduselig.

Leseparty

Beim Star Wars Reads Day in der Lingener Stadtbibliothek alles rund Freitag um die galaktischen Bücher von Star Wars. Im Rahmen einer Leseparty zwischen 15 Uhr und 17 Uhr können die Geschichten von Darth Vader und Co. in einer bunten Ausstellung bewundert und auch direkt ausgeliehen werden.

Willkommenskonzert

Balthasar Baumgartner, neuer Organist an St. Bonifatius Lingen und Regionalkantor für das Dekanat Emsland-Süd spiet Samstag um 20 Uhr ein Willkommenskonzert in St. Bonifatius.

Musiktage in Emsbüren

Bei den Emsbürener Musiktagen konzertieren Freitag um 18 Uhr die Jugendorchester aus Emsbüren und Losser in der Liudger Realschule. Eintritt 4 Euro, Familien 7 Euro.

Benefizkonzert

Zu einem Benefizkonzert wird Samstag um 19 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche in Handrup eingeladen. Die Gäste kommen in den Genuss, die Interpretation von Johann Hermann Scheins "Fontana d'Israel, Israels Brünnlein" von "dascanioConsort" zu hören. Als Ergänzung erklingen Kompositionen von Ernst Pepping und Hugo Distler. Freier Eintritt, um eine Spende wird gebeten.

Country Music

Die Emsland Hillbillies heizen Samstag um 20 Uhr in der Alten Molkerei Freren mit ihrer traditionellen Country Music ordentlich ein. Eintritt 12 Euro, erm. 10 Euro.

Plattdeutsche Aufführungen

Samstag um 20 Uhr steht das plattdeutsche Improvisationstheater "Platt up Zack" aus Nordhorn im Schützenhaus Andervenne auf der Bühne. Danach um 22 Uhr gibt es Musik mit der plattdeutschen Folk- und Rockband "Wippsteert". Sonntag gastiert um 14.30 Uhr die Kolpingtheatergruppe Haselünne mit dem Stück "An der Arche um acht".

Männerfreie Zone

Plattdeutschen Theater wird Freitag (20 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr) in Lohne im Pfarrzentrum aufgeführt. Das Stück heißt "Landpension Emanzenhoff" – eine männerfreie Zone.

Ehring spricht zur Lage der Nation

Der Moderator der Satire-Serie "extra3" Christian Ehring bietet mit seinem Soloprogramm "Keine weiteren Fragen" einen aktuellen und persönlichen Kommentar zur Lage er Nation. Auftreten wird er um 20 Uhr in der Alten Weberei in Nordhorn.



Cello und Klavier

Samstag um 20 Uhr erwartet die Zuhörer im Nordhorner Nino-Hochbau ein Duoabend mit dem Cellisten Lev Kucher und dem Pianisten Sebastian Berakdar. Vorgetragen werden Werke von Chopin, Schumann und Schostakowitsch.

Nah am Original

Beeindruckend dicht am Original präsentiert das schottische Duo "Bookends" freitag um 20 Uhr in der Rheiner Stadthalle Songs von Simon and Garfunkel.



Ausstellungen

Eine Ausstellung über Arbeitsmigration wird Samstag um 16 Uhr im Emslandmuseum an der Burgstraße eröffnet. Die Lingener Kunstpreisträgerin Georgia Gardner Gray stellt ihre Werke in der Lingener Kunsthalle aus, im Obergeschoss des Gebäudes wird die Ausstellung "Hotel Atlantik" von Erika Hook präsentiert, und im benachbarten Wasserturm widmet sich "PETJA" dem Erbe des vor drei Jahren verstorbenen Künstlers Peter Fjodoroff (alle bis 11.11.). Mit der Schönheit des Alters befasst sich die Künstlerin Ute Sagel in ihren Bildern, die im Foyer des Lingener Theaters betrachtet werden können (bis 29.10.). Im Lingener Lookentor wird die Ausstellung "Eine Krankheit – 100 Gesichter" gezeigt. Es geht um Geschichten von Krebskranken (bis 26.10.) Inge Brands Bilder werden bis Ende des Jahres im Rathaus Lohne gezeigt, und Julia Elpel stellt unter dem Titel "Kristallu" im Rathaus Emsbüren aus.Bis Ende des Jahres sind im Rathaus Salzbergen noch Bilder der Bochumer Künstlerin Ilona Nelsen zu sehen. Im Stifts- und Wallfahrtmuseum in Wietmarschen befinden sich u. a. Silbertafeln, Kruzifixe und Heiligenplaketten vom 17. bis 20. Jahrhundert.