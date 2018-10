Lingen. Der studentische Verein "KommunikOS", den Studierende des Kommunikationsmanagements am Campus Lingen gegründet haben, hat jetzt seine zweite Mitgliederversammlung abgehalten. Ein Rückblick auf die jüngsten Aktivitäten und Vorstandswahlen standen dabei im Mittelpunkt.

Vorsitzender Eike Dalhoff zog laut einer Mitteilung eine Bilanz des zurückliegenden Vereinsjahrs und rief dabei die Leistungen und Fortschritte des noch jungen Vereins in Erinnerung. So besuchten die "KommunikOS"-Mitglieder diverse Fachveranstaltungen, bei denen Möglichkeiten zum Austaus und Netzwerken genutzt wurden. "KommunikOS" organisierte außerdem eigene Veranstaltungen, so zum Beispiel einen Workshop zur Krisenkommunikation.

Mehr als 100 Mitglieder

„Zwar haben wir bereits nach kurzer Zeit mehr als 100 Mitglieder für KommunikOS gewinnen können, viel entscheidender als die bloße Mitgliederzahl ist für die erfolgreiche Vereinsarbeit jedoch, wie sich die Mitglieder im Verein engagieren. Und das ist bei uns wirklich herausragend“, hob Dalhoff hervor.

Dalhoff bleibt Vorsitzender

Dalhoff, der im dritten Mastersemester Kommunikation und Management studiert, wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Neu im Vorstand sind Rebekka Vitz, verantwortlich für die Finanzen, und als Erster stellvertretender Vorsitzender Nino Ostheim. Beide studieren im dritten Mastersemester Kommunikation und Management. Als Zweite beziehungsweise Dritte stellvertretende Vorsitzende wurden Christin Markus sowie Louisa Windbrake gewählt, die beide im drittem Semester Kommunikationsmanagement studieren.

Verschiedene Kooperationen

Die Festigung des Vereins zeigt sich auch an den neu geschlossenen Kooperationen mit PR-Agenturen und hochschulinternen Partnern. In Zukunft möchte "KommunikOS" noch stärker mit den anderen Studierendeninitiativen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Trends der Kommunikation zu diskutieren.