Lingen. Balthasar Baumgartner hat am 1. September 2018 sein Amt als Organist an St. Bonifatius Lingen und als Regionalkantor für das Dekanat Emsland-Süd angetreten. Am Samstag, 20. Oktober, spielt er um 20 Uhr ein Willkommenskonzert für Jedermann.

Schon als Kind ist der heute 35-jährige Baumgartner mit Musik und Kirche in Berührung gekommen. "Kirche war bei uns in der Familie immer ein Thema", erinnert sich der in Bad Tölz geborene und in Ostermünchen im Landkreis Rosenheim aufgewachsene neue Organist von St. Bonifatius. Als Messdiener habe er schöne Erlebnisse in der Gemeindearbeit gehabt.Und Baumgartner lernt ab dem 1. Schuljahr Instrumente, spielt Blockflöte und Akkordeon.

Gleichzeitig Klavier und Orgel gelernt

Auf dem Gymnasium in Rosenheim legt Baumgartner dann den Grundstein für seine spätere kirchenmusikalische Karriere. "Es gab dort einen musischen Zweig, und ab der 5. Klasse habe ich gleichzeitig Klavier und Orgel gelernt", berichtet Baumgartner. Wenn jemand Orgelspielen lerne, könne er sich einbringen, sagt der Kirchenmusiker. "Schon damals habe ich das gemacht, was ich heute auch noch mache: den Menschen Freude bereiten", erklärt Baumgartner.

Berufseinstieg bei der Kölner Dommusik

Ab der 10. Klasse besucht Baumgartner parallel zum Gymnasium als Jungstudent das Mozarteum in Salzburg. Dort erhält er vorwiegend Instrumentalunterricht. Nach dem Abitur studiert Baumgartner dann von 2004 bis 2009 Kirchenmusik an der Münchener Musikhochschule. "Zum Berufseinstieg habe ich mich danach auf eine auf zwei Jahre befristete Stelle als musikalischer Assistent bei der Kölner Dommusik beworben", berichtet Baumgartner. Doch seinen ursprünglichen Gedanken, nach den zwei Jahren wieder nach Bayern zurückzukehren, gibt Baumgartner schnell auf.

Eigenverantwortlich arbeiten

Zum einen lernte er in Köln seine heutige Frau kennen. Zum anderen möchte er nach seiner Assistenzzeit eigenverantwortlich als Kantor arbeiten. So bewirbt er sich 2011 auf die freie Stelle der Probsteigemeinde St. Vitus Meppen und zieht mit seiner Frau in die emsländische Kreisstadt. Während Baumgartners Frau dort am Gymnasium Marianum Musik und Englisch unterrichtet, arbeitet er in der Kirchengemeinde und ist als Regionalkantor für das Dekanat Emsland-Mitte verantwortlich.

Wechsel hat musikalische Gründe

Baumgartner fühlt sich wohl im Emsland. "Hier lässt es sich gut leben", hat der Bayer in den letzten Jahren festgestellt. Doch warum der Wechsel von Meppen nach Lingen? "Dies hat zwei musikalische Gründe", sagt Baumgartner. Einerseits ist es die Orgel in St. Bonifatius, die deutlich mehr Möglichkeiten biete als das Instrument in St. Vitus Meppen. "Die Lingener Orgel ist ein modernes, romantisch-symphonisches Instrument, und der Kirchenraum hat den Klang vergleichbar mit einer Kathedrale", schwärmt Baumgartner von seinem neuen Arbeitsplatz. Andererseits sei der Bonifatiuschor sehr renommiert. "Der Chor ist Liturgie- und Oratorienchor zugleich. Seine Konzertprojekte strahlen auf die Liturgie ab", sagt Baumgartner.

Organist und Regionalkantor

Neben seiner Tätigkeit als Organist und Leiter des Bonifatiuschores leitet Baumgartner auch den Kinderchor, die Schola "all in one" und die Choralschola von St. Bonifatius. Zudem spielt er regelmäßig in St. Alexander Schepsdorf. Als Regionalkantor ist er zudem für die Aus- und Weiterbildung der nebenamtlichen Kirchenmusiker des Dekanats Emsland-Süd zuständig. Baumgartner berät die Kirchengemeinden im Dekanat zu ihren Orgeln, wenn es beispielsweise um Reparaturen, größere Reinigungen oder gar um Erweiterungen oder Neuanschaffungen geht.

Anzeige Anzeige

Ganzes Repertoire der Orgelmusik näherbringen

"Mein Vorgänger Joachim Diedrichs hat hervorragende Arbeit geleistet", sagt Baumgartner. Die von Diedrichs erreichte Qualität der Kirchenmusik möchte Baumgartner in Lingen halten. "Allein das ist schon ein großer Anspruch", erklärt der Kirchenmusiker. Die Möglichkeiten der noch größten Orgel des Bistums Osnabrück – in Papenburg wird es bald eine größere geben – möchte Baumgartner nutzen und sich ausprobieren. "Daran habe ich großen Spaß", versichert er. Dazu plane er abendliche Konzerte, in denen er "den Menschen das ganze Repertoire der Orgelmusik näherbringen möchte". Auch den Bonifatiuschor möchte Baumgartner weiterentwickeln – in der Liturgie und bei Konzerten anspruchsvolle Qualität bieten. "Ein Chor besteht immer nur auf Zeit in einer bestimmten Zusammensetzung", erklärt Baumgartner, warum er ihn nicht nur verwalten, sondern junge Leute für den Chor gewinnen möchte.

Musikalischer Willkommensgruß für alle

Sein Konzert am Samstag sieht Baumgartner als seinen muskalischen Willkommensgruß an alle, die sich eingeladen fühlen. Daher ist auch der Eintritt frei. Der Organist wird die Möglichkeiten seines Instrumentes nutzen und Werke von Johann Sebastian Bach (1685-1750), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Louis Veerne (1870-1936) und Maurice Duruflé (1902-1986) spielen. "Es wird ein Konzert vom Barock über die Romantik bis zur Moderne", kündigt Baumgartner an.