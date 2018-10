Lingen. Die ersten acht Medizinstudierenden von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) starten als sogenannte chirurgische Werksstudenten im Bonifatius-Hospital in Lingen, Akademisches Lehrkrankenhaus der WWU. Das hat das Bonifatius-Hospital mitgeteilt.

Prof. Dr. Daniel Palmes, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, hat dieses Konzept bereits am Uniklinikum Münster erfolgreich eingeführt und jetzt für das Bonifatius-Hospital als „Chirurgischen Werksstudentendienst“ entwickelt.



Assistierende Aufgaben

Nach einer intensiven Schulung durch das Team des Lingener Krankenhauslabors, der zentralen Notaufnahme, des OP- und Kreißsaals sowie einer umfassenden Hygieneschulung werden Medizinstudierende, die sich bereits im klinischen Studienabschnitt befinden und ihre Famulatur im Boni absolviert haben, im Klinikalltag eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehört das Blutabnehmen auf den Stationen, chirurgische Assistenz im OP und im Kreißsaal sowie die Verstärkung in der Zentralen Notaufnahme zum Legen von Venenzugängen und Blutentnahmen.

Einen Mentor an der Seite

Alle Studierenden haben einen festen ärztlichen Mentor an ihrer Seite. Dieser wird unterstützt durch Pflege- und Verwaltungskräfte. So wird sichergestellt, dass die chirurgischen Werksstudenten umfassend nach einem detaillierten, standardisierten Einarbeitungsplan geschult und regelmäßig betreut sowie kontrolliert werden. Dies diene sowohl dem Wohle der Patienten als auch zum Schutz der Studierenden selbst, heißt es in der Mitteilung des Bonifatius-Hospitals.

Einblicke in den Klinikalltag

Prof. Palmes führte aus: „Der Einsatz von chirurgischen Werksstudenten hat sich in Münster als so positiv gezeigt, dass ich diese helfenden Hände als Entlastung bei einfachen medizinischen Aufgaben auch für die Ärzte im Bonifatius-Hospital etablieren möchte.“ Der Vorteil für die Studierenden liege auf der Hand: Sie haben die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen und dabei schon früh während des Studiums Einblicke in den Klinikalltag zu bekommen. Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Urologie, Dr. Olaf Anselm Brinkmann, ergänzte: „Mit diesem Angebot möchten wir uns auch als zukünftiger Arbeitgeber für approbierte Ärzte präsentieren: Medizinstudierende lernen im Alltag die Vorzüge unseres Hauses kennen, von der technischen Ausstattung über die Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Atmosphäre.“ Und so komme sicher auch der ein oder andere Werkstudent zum praktischen Jahr oder zur Facharztausbildung langfristig nach Lingen.