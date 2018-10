Ein Abend voller Musik und Comedy erwartet das Publikum mit der niederländischen Gruppe "Släpstick" im Lingener Theater am 10. November. Foto: Jaap Reedijk

Lingen. "Släpstick" – eine Show, die in den Niederlanden große Erfolge feiert, ist jetzt erstmals auch in Deutschland zu sehen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 10. November, um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe statt.