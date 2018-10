Andervenne. Mit einem großen und bunten Programm möchte die Theatergruppe Andervenne am 20. und 21. Oktober ihren neuen Theaterspielort und ihre neue Bühnen in Andervenne einweihen.

Die Gruppe freut sich auf viele Gäste. Mit dem Eröffnungsprogramm ist die Theatergruppe vorrangig ihrer plattdeutschen Sprache treu geblieben und hat dazu drei unterschiedliche Darbietungen für ihre Bühne gebucht. Große und kleine, einheimische und auswärtige Interessierte sind eingeladen, einen Blick auf und hinter die Kulissen des neuen Schmuckstückchen zu werfen und mitzufeiern. Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei.

Plattdeutsches Wochenende

Mit gleich drei Events eröffnet die Theatergruppe Andervenne den Theaterbetrieb auf „Fiesemanns Upkamer“ ihrer neuen Bühne im Schützenhaus. Alle drei Events zusammen bilden ein plattdeutsches Wochenende im 900-Zuschauerdorf.

Improtheater und Musik

Am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr startet das plattdeutsche Improvisationstheater "Platt up Zack" aus Nordhorn auf der neuen Bühne. Bereits seit 13 Jahren spielen die Akteure völlig frei, aus Begriffen, die ihnen das Publikum vorgibt. Jede Vorstellung wird somit zum Unikat und der Spaß ist garantiert. Direkt im Anschluss folgt ein weiteres Highlight um 22 Uhr mit der plattdeutschen Folk.- und Rockband "Wippsteert" aus Alfhausen. Wippsteert ist Gewinner des Niedersächsischen Bandkontest in der Kategorie Plattdeutsche Musik. Die fünfköpfige Band spielt eigene Melodien und Texte. Ihr Style ist Rock und Ballade.





Am 21. Oktober ist der Sonntagnachmittag den Familien und ruhigeren Besuchern gegönnt. Ab 14.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken mit Besichtigung der neuen Bühne. Um 16 Uhr gastiert dort die Kolpingtheatergruppe Haselünne mit ihrem Stück "An der Arche um acht". Frei nach dem gleichnamigen Jugendbuch ist das Stück angelehnt an die biblische Geschichte der Arche Noah, nur möchten hier leider drei Pinguine mit aufs Schiff ...was nun? Das einstündige Theaterstück richtet sich an große und kleine Zuschauer.

Schützenhalle für 125.000 Euro saniert

Die Schützenhalle ist in der Straße Im Dörpe 1 zu finden. Rechtzeitig zum Fest des Schützenvereins St. Hubertus Andervenne war die Sanierung der Halle nach viermonatiger Bauzeit Anfang Mai 2018 abgeschlossen worden. Insgesamt sind 125 000 Euro investiert worden. Dazu gehörte auch der Einbau einer Bühne sowie aktuelle Technik. Neben der Theatergruppe und dem Schützenverein können auch die Schule, die Kita und weitere Vereine können den für rund 150 Personen ausgelegten multifunktionalen Raum künftig verstärkt nutzen.

