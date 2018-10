Lingen. Umziehen macht arm? Vor allem in Metropolen und beliebten Universitätsstädten steigen die Wohnkosten seit Jahren rasant. Ist das in Lingen auch so? Ein Blick auf die Mietpreisspiegel mit Abstand von zehn Jahren.

Seit knapp zehn Jahre hält der Mietpreisboom in Deutschland nun schon an. Vor allem in den größeren Metropolen haben die ohnehin hohen Mieten sich seit 2007 teilweise verdoppelt. Doch auch kleinere Städte wie Lingen ziehen nach. Zwar nicht so stark wie Großstädte, doch auch hier sind die Mietpreise gestiegen. Das besagt zumindest der Mietpreisspiegel der Stadt Lingen, der alle fünf Jahre veröffentlicht wird. Zuletzt war dies 2015 der Fall, um eine Neuauflage veröffentlichen zu können, werden derzeit Fragebögen an Eigentümer und Vermieter im Stadtgebiet geschickt.

Werte aus den Vorjahren

Die Werte basieren auf einer freiwilligen Umfrage jeweils aus dem Vorjahr und erstrecken sich ausschließlich auf nicht preisgebundene Mietwohnungen, auch Sozialwohnungen sowie Asylunterkünfte sind nicht inbegriffen. Wohnungen zwischen 40 und über 100 Quadratmetern mit normaler Standard-Vollausstattung (Bad, WC und Sammelheizung, Fenster mit Isolierungsverglasungen) wurden analysiert. Wichtig: Die Mieten gelten zwar für das Stadtgebiet, Wohnungen im Innenstadtbereich, wie am Willy-Brandt-Ring oder Dortmund-Ems-Kanal, liegen durchschnittlich zehn Prozent darüber.



Je größer die Wohnung, desto größer Veränderung



Je größer eine Wohnung ist, desto größer ist mit Blick auf den Mietpreisspiegel der Stadt Lingen die Veränderung des Quadratmeterpreises zwischen 2005 und 2015. So betrug 2005 die Nettomonatsmiete einer rund 95 Quadratmeter großen Wohnung, die zwischen 2000 und 2009 erbaut wurde, 484,50 Euro, stieg dann bis 2015 auf 551 Euro – 66,50 Euro pro Monat mehr, im Jahr 798 Euro.

Mit abnehmender Quadratmeterzahl sank auch die Preiserhöhung bei Wohnungen dieses Baujahres. Mieter einer 65 Quadratmeter großen "Bude" mussten zwischen 2005 und 2010 durchschnittlich 48,75 Euro mehr Zahlen (pro Jahr: 585 Euro), eine 45 Quadratmeter große Wohnung kostete 35,55 Euro mehr (pro Jahr: 426,60 Euro) und Mieter einer bis zu 40 Quadratmeter großen Wohnung zahlten 34 Euro (pro Jahr: 408 Euro) drauf.

Alte Wohnung trotzdem teurer

Ähnlich schaut es bei Wohnungen dieser Größe aus, die zwischen 1970 und 1980 erbaut wurden. Damals gab es einen Wohnungsmangel in Lingen, zahlreiche Mehrfamilienhäuser wurden gebaut. Doch trotz mittlerweile hohem Alter stieg auch hier die Monatskaltmiete zwischen 2005 und 2015 um 44,65 Euro. Umgerechnet sind das Mehrausgaben von 535,80 Euro pro Jahr. Mit abnehmender Quadratmeterzahl sinkt auch die Preiserhöhung bei Wohnungen dieses Baujahres. Mieter einer 65 Quadratmeter großen Wohnung mussten durchschnittlich 35,75 Euro mehr Zahlen (pro Jahr: 429 Euro), eine 45 Quadratmeter große Wohnung kostete 27,75 Euro (pro Jahr: 333 Euro) und Mieter einer bis zu 40 Quadratmeter großen Wohnung zahlten 22,80 Euro (pro Jahr: 273,60 Euro) drauf.

Modernisierung zahlt sich aus

Die Ausstattung der Wohnung spielt eine wichtige Rolle bei der Preisfindung. Bietet sie dem Mieter Annehmlichkeiten, die über dem Standard liegen, lassen sich damit Zuschläge auf den ermittelten Mietpreis rechtfertigen, genauso wie eine umfassende Modernisierung. So ist es beispielsweise gerechtfertigt, eine aus dem Jahr 1965 stammende Wohnung in eine höhere Fertigstellungskategorie einzustufen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass ältere Gebäude generell erneuert worden sind, wenn die Mieten erhöht worden sind – dies können Vermieter auch über die "normale" Teuerungsrate begründen.

Deutliche Steigerung zwischen 2010 und 2015



Mit Blick auf die Mietpreisspiegel im Abstand von zehn Jahren in Lingen wird deutlich: Eine Steigerung gab es vor allem zwischen 2010 und 2015 – und vor allem bei kleineren Wohnungen. Während der Quadratmeterpreis einer Wohnung von 45 Quadratmetern in zwischen 2000 und 2009 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2005 bei 5,76 Euro lag, wurde er 2010 auf 5,70 Euro beziffert, lag dann aber 2015 bereits bei 6,55 Euro – eine Steigerung um 85 Cent. Das klingt zunächst nicht viel, doch es läppert sich: Umgerechnet sind das in dieser Größenkategorie pro Jahr 459 Euro mehr. Ausgenommen sind dabei auch nicht ältere Wohnungen. Zwar gilt allgemein: Je älter eine Wohnung ist, desto günstiger ist sie. Dennoch stieg auch hier der Preis. Der Quadratmeterpreis von Wohnungen dieser Größenordnung, die zwischen 1970 und 1980 gebaut wurden, lag im Jahr 2005 bei 4,90 Euro, 2010 stieg er dann auf 5 Euro und 2015 bereits 5,45 Euro – eine Steigerung um 55 Cent und eine Mehrbelastung pro Jahr von 297 Euro.

Höhere Mieten – höheres Einkommen

Zwar machen sich die immer höheren Wohnkosten in deutschen Städten in den Portemonnaies der Mieter bemerkbar, dennoch können sich Bürger kleinerer Städten wie Lingen freuen. Neben den Mietkosten sind auch die Gehälter in den vergangenen Jahren gestiegen. 2005 betrug das durchschnittliche Montseinkommen pro Kopf in Lingen 1273,67 Euro, 2015 bereits 1670,25 Euro. Tendenz steigend. Umgerechnet auf eine 65 Quadratmeter Wohnung blieben einem Lingener nach Abzug der Kaltmiete also noch 1263,75 Euro übrig. Pro Jahr waren das noch 15.168 Euro.