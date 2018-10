Lingen. Das gesellschaftskritische Schauspiel "Geächtet", in dem es um Religion und Rassismus geht, gastiert am Freitag, 9. November 2018, um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe.

Der Pakistani Amir ist kein Opfer und kein Terrorist. Er ist die Hauptfigur von „Geächtet“, das nach seinem Erfolg am Broadway auch auf den großen Bühnen in Hamburg, Berlin, Dortmund, Zürich und Wiesbaden inszeniert wurde.



Konfliktpotenzial

Wenn ein Moslem, der seine Herkunft verachtet, ein Jude, der Political Correctness über alles stellt, eine aufgestiegene Afroamerikanerin im Karriere-Rausch und eine weiße Amerikanerin, die der Kunst des Islams verfallen ist, sich zum Abendessen treffen, dann ist das Konfliktpotenzial bereits gewaltig. Wenn dann noch äußere Einflüsse wie Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühle und Job-Neid den Spannungen Zündstoff liefern, ist die Eskalation der Situation vorprogrammiert.

Den Spiegel vorhalten

So hält Pulitzer-Preisträger Ayad Akthar in „Geächtet“ der gebildeten, vermeintlich toleranten und selbstgerechten amerikanischen Mittelschicht den Spiegel vor. Der Pakistani Amir ist erfolgreicher Anwalt und glücklich mit Emily verheiratet, die als Künstlerin kurz vor dem Durchbruch steht. Dazu bedarf es nur ein wenig der Unterstützung von Kurator Isaac, der mit seiner Frau Jory, die wiederum eine Konkurrentin von Amir in der Anwaltskanzlei ist, zum Dinner vorbeikommt. Als Isaac Emily die frohe Nachricht überbringt, dass ihre Werke in seiner nächsten Ausstellung gezeigt werden, scheint der Abend perfekt zu laufen. Wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde.

Tradition, Glaube und Fundamentalismus

Denn augenblicklich beginnen die Diskussionen um Tradition, Glaube und Fundamentalismus. Wenn Amir erzählt, wie er an Flughäfen angestarrt wird, weil man in ihm immer einen Terroristen vermutet oder Jory sich empört, dass die Verschleierung der Frau das Individuum auslösche, fliegen harte Thesen durch die Luft. Und viele von ihnen schweben noch lange im Raum.





Gängige Klischees

Die Auseinandersetzung mit gängigen Klischees über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten bestimmt dieses Stück. Von subtil bis nachdenklich, von brüllend komisch bis aggressiv – immer geht es darum, die eigene Meinung und Perspektive zu hinterfragen. „Geächtet“ ist ein Stück Literatur in einer multikulturellen Welt, in der es noch immer an adäquaten Antworten auf die drängenden Fragen mangelt.

Tickets

Eintrittskarten für dieses Schauspiel gibt es zum Preis von 18,50 bis 23,50 Euro (ermäßigt für 9,25 und 10,50 Euro) bei der Tourist-Info der LWT, unter Tel. 0591/ 9144-144, auf www.lingen.de und an der Abendkasse.