Lingen. Vor zwei Jahren hat sich die Lingener Nachwuchsband Out of Basement gegründet. Nun haben die Musiker ihre erste Single mit dem Titel "Here but not for you" veröffentlicht.

Die vier Bandmitglieder Malte Jansen (Bass), Yannic Kramer (Schlagzeug); Chiara Müllner (Gesang) und Jonas Kramer (Gitarre) sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Ihre Musik beschreiben die Musiker auf ihrer Facebookseite als Mischung aus Hardrock, Punk, Alternativ und Metal. Im März schaffte es die Band bis in das Halbfinale des "Kellerkönig Song Contest". Pünktlich zu ihrem "zweiten Geburtstag" am 13. Oktober hat sie jetzt den Titel "Here but not for you" herausgebracht.





Der Song wechselt zwischen melodischen und härteren Parts, bietet musikalische Abwechslung. Der von Sängerin Chiara Müllner verfasste Text handelt von verflossenen Freundschaften, enttäuschter Liebe und Einsamkeit. Doch so traurig sich der Text auch anhört: "Here but not for You" ist auf jeden Fall hörenswert. Der Titel steht unter anderem auf dem Musikportal Spotify zum Download bereit.