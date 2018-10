Lingen. Mit Ferdinand Schirachs zweitem Roman „Tabu“ bringt das Altonaer Theater am Donnerstag, 1. November, um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe ein fesselndes und hochkarätiges Schauspiel auf die Bühne.

Die Regisseurin Eva Hosemann hat sich der Roman-Vorlage angenommen und sie für das Theater bearbeitet. Der Synästhetiker Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch den Selbstmord seines Vaters den Halt. Als Erwachsener widmet er sich der Kunst der Fotografie, mit deren Hilfe er für sich herausfinden möchte, was wahr und was wirklich ist. Stets auf der Suche nach Schönheit, überschreitet er moralische und ästhetische Grenzen. Das macht ihn persönlich angreifbar und auf dem Kunstmarkt erfolgreich zugleich.



Pragmatiker und Künstler

Konrad Biegler ist ein renommierter Strafverteidiger, der sehr wohl zwischen Wirklichkeit und Wahrheit unterscheiden kann. Als Eschburg verdächtigt wird, eine junge Frau getötet zu haben, übernimmt der Pragmatiker Biegler die Verteidigung und realisiert im Laufe des Verfahrens, dass er seine Sicht auf die Dinge ganz neu hinterfragen muss.

Unerwartete Wendung

Von Schirach setzt sich in „Tabu" mit unserer Wahrnehmungswelt auseinander und fordert uns dazu auf, festgeschriebene Denkmuster zu hinterfragen: Was definiert Schönheit? Und was unterscheidet die Wahrheit von der Wirklichkeit? Das Stück wartet am Ende mit einer Wendung auf.

Spannende Aufführung

Im Hamburger Abendblatt hieß es zu der Aufführung: "Bis zum Finale haben Hosemann und ihre Schauspieler es bestens verstanden, das Interesse am Leben von Eschburgs und an seinem Kriminalfall aufrecht zu halten. Timing und dramaturgische Abläufe stimmen, und man hört und sieht den Akteuren gern zu."

Tickets

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 18,50 bis 23,50 Euro (für Schüler und Studenten ermäßigt zu 9,25 und 10,50 Euro) in der Tourist-Info der LWT, unter Tel. 0591/ 9144-144, auf www.lingen.de und an der Abendkasse.