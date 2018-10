Lingen. Über eine Spende in Höhe von 1500 Euro für die Aktion „Kimba kämpft für Kinder“ vom Lions Club Lingen Machurius konnten sich jetzt Giesela Hofschröer-Krümpel und Dieter Asche freuen. Das Geld ist beim Kimba-Cup im September in Baccum zusammengekommen.

Lobende Worte fand Dieter Asche bei der Scheckübergabe in der Halbzeitpause des Spiels der Baccumer gegen Spelle-Venhaus. „Mit vielen Aktivitäten stand nicht nur die Fußballabteilung, sondern der ganze SV Baccum, hinter der Veranstaltung“, lobte er. Man sollte nicht glauben, dass es in Lingen und Umgebung keine Not gäbe. „Hier bietet Kimba unbürokratische Hilfe für Familien vor Ort an“, ergänzte Asche.

"Großer Erfolg"

„Ich freue mich, dass wir vor so vielen Zuschauern den Scheck überreichen können“, sagte Reinhard Deermann, Vorsitzender des SV Baccum. „Unsere Mitglieder aus allen Abteilungen beteiligten sich an der Planung und Ausführung des Turniers, das zu einem großen Erfolg wurde“, ergänzte er. Sein Dank ging besonders an Jürgen Oberboßel und Lars Krause von der Abteilungsleitung Fußball.

Punkte und Tore

Um Punkte und Tore kämpften die Kinder bei bestem Wetter beim E-Jugendfußball-Turnier „Kimba Cup“ auf der Sportanlage des SC Baccum. In der Gruppe A spielten SC Baccum I, der ASV Altenlingen, die Spielgemeinschaft Bawinkel/Clusorth-Bramhar, die SG Bramsche und der SV Voran Brögbern. In der Gruppe B waren SV Olympia Laxten, die Spielgemeinschaften Darme/Schepsdorf, JSG RB Lingen/VfB Lingen, SV Holthausen-Biene und SC Baccum II dabei.



Sieger ASV Altenlingen

Sieger im Endspiel wurden die Kinder vom ASV Altenlingen gegen SV Olympia Laxten. Den dritten Platz belegte der SV Baccum I. Im Rahmenprogramm wurde den zahlreichen Zuschauern viel geboten. Neben dem leiblichen Wohl war für Unterhaltung, besonders für die Kinder, gesorgt.