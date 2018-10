Ein Einbrecher hat am Freitagabend versucht, eine Fleischerei an der Georgstraße in Lingen auszurauben. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Lingen. Ein Einbrecher hat am Freitagabend versucht, eine Fleischerei an der Georgstraße in Lingen auszurauben. Das teilte die Polizei am Samstag mit.