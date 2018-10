Lingen. Zu einer Begegnung mit jungen Künstlern aus Südafrika kommt es am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr auf der Bühne des Kulturforums Sankt Michael Lingen. Zu sehen ist das Theaterstück "Broken", das die Schattenseite der Stadt Johannesburg im wunderschönen Land am Kap der Guten Hoffnung zeigt.

In Kooperation mit dem TPZ Lingen, das einen Tag später einen Workshop mit den Darstellern anbietet und dem Project:help Lingen, das die Organisation und Betreuung der Gruppe übernimmt, wird das Stück aufgeführt.

Droge mit Suchtpotenzial

In dem Theaterstück „Broken“ (geeignet für Zuschauer ab etwa 14 Jahre) wird eine Familie mit zwei Kindern in Johannesburg vorgestellt, deren Vater, ein Polizist, im Dienst erschossen wurde. An ihr will sich ein nach langer Haft entlassener Drogendealer rächen, weil er einst von dem Polizisten verhaftet worden war. Durch die Droge Nyaope, einer in Südafrika verbreiteten Droge mit hohem Suchtpotenzial, versucht er, das Leben des Sohnes zu zerstören und ebenso die Liebe der Tochter zu missbrauchen. Doch vielleicht wird es der Mutter gelingen, einen Weg aus dem Elend zu finden, auch wenn ihr Herz für immer zerbrochen sein wird.

Prävention von Gewalt

In Hillbrow, dem Zentrum und sozialem Brennpunkt von Johannesburg, herrschen Gewalt und Kriminalität. Armut, Prostitution, Aids und Drogen bestimmen den Alltag seiner Bewohner, unter ihnen viele Straßenkinder. Dennoch fanden sich bereits 1995 Kinder und Jugendliche des Ghettos zusammen, um durch Theaterstücke, traditionelle Tänze und Musik ihre Talente zu entwickeln und neue Perspektiven zu gewinnen. Diesen Anfängen entstammen inzwischen einige professionelle Theater- und Projektmanager, die zurzeit etwa hundert junge Menschen in altersspezifischen Gruppen anleiten, einerseits ihre Erfahrungen als Straßenkinder zu verarbeiten, andererseits aktiv soziale Einrichtungen, wie Frauenhäuser und Suppenküchen, zu unterstützen. Gewaltfreie Konfliktlösungen und Prävention von Gewalt sind dabei oberstes Ziel.



Anmeldung erforderlich

Begleitet wird die Aufführung von Musik und Tanz und – trotz des ernsten Themas – durchaus mit einer guten Portion Humor. Freude am Kennenlernen der jeweils anderen Kultur unter Gleichaltrigen soll auch der kostenlose Workshop (für Teilnehmer ab 14 Jahren) bringen, der am nächsten Tag (Samstag, 27. Oktober von 10 bis 13 Uhr) in den Räumen des TPZ stattfinden wird. Dafür ist eine gesonderte Anmeldung bis zum 23. Oktober unter info@tpzlingen.de erforderlich.



Project:help unterstützt

Die emco Group Lingen, Hauptsponsor des Kulturforums Sankt Michael, ermöglicht diese Veranstaltung durch großzügige Unterstützung, die Mitglieder des Project:help Lingen sind Gastgeber der Schauspieler aus Südafrika und betreuen sie während ihres Aufenthalts in Lingen.

Karten für 10 Euro/erm 5 Euro gibt es bei der LWT Lingen, online unter www.lingen.de.